Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные фэншуй-советы для вашего рабочего стола, которые вы точно не знали
Яблочный уксус — ключ к здоровым волосам или просто миф? Ты удивишься
С пробиркой в законе: с сентября вводится новый порядок освидетельствования на опьянение
25 лет без работы: сколько нужно накопить, чтобы жить на пассивный доход
Обычные блюда стали странными: как египтяне извращаются над едой
Фальшивые соседи в домовых чатах: новая схема мошенничества набирает обороты
Увидели жабу на участке? Не трогайте — она работает за вас
Бабий бунт. Европа и глобалисты пытаются сорвать мирную инициативу Трампа
Завтрак, от которого зависит ваш обмен веществ: диета долгожителей из Средиземноморья

АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила

3:58
Авто

Несмотря на сбои в логистике и приостановку производства, в 2022 году Lada не только удержалась на плаву, но и увеличила свою рыночную долю с 21% до 28%, реализовав почти 189 тысяч автомобилей. Абсолютным лидером продаж стала Lada Granta — 95,9 тысячи проданных машин. Второе место заняло семейство Niva (Legend и Travel) с совокупными продажами 38,8 тысячи. На третьей строчке — Lada Vesta (29,2 тысячи), а девятое место досталось Largus (17,7 тысячи).

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

За последние три года АвтоВАЗу удалось вернуть ритмичное производство всех моделей, и сегодня весь модельный ряд вновь представлен у официальных дилеров. Цены на новые автомобили в основном выросли в пределах инфляции. Сайт 110 km. ru изучил собственную базу объявлений, чтобы выяснить, сколько стоят автомобили Lada 2022 года выпуска на вторичном рынке и как изменилась их стоимость за год.

Lada Granta

Новая Granta в версии Standart с мотором стандарта Евро-5 сейчас стоит 749 900 рублей. Версия Classic'24 с одной подушкой безопасности — 966 тысяч. Средняя цена подержанной Granta 2022 года — 869,9 тысячи рублей. Как правило, это упрощённые версии без ABS и с двигателями Евро-2. В апреле 2024 года они стоили на 7% дороже — около 935 тысяч рублей.

Lada Vesta

2022 год выдался для Vesta непростым. После февральского показа обновлённой Vesta NG производство почти сразу остановили из-за проблем с поставками. Несколько сотен машин, собранных в Ижевске, ушли к дилерам, а затем выпуск перенесли в Тольятти. Сейчас базовая Vesta NG стоит от 1,24 млн рублей, но в наличии у дилеров в основном более дорогие версии от 1,53 млн. На вторичке Vesta 2022 года оценивается в среднем в 1,36 млн рублей — это на 10% больше, чем годом ранее.

Lada Largus

После 2022 года Largus практически не выпускался из-за проблем с поставками компонентов. АвтоВАЗ дважды собирал ограниченные партии, но серийное производство возобновили только в мае 2024 года. Сейчас новый Largus стоит от 1,66 млн рублей. Подержанные машины 2022 года в среднем стоят 1,49 млн — на 5% дороже, чем год назад.

Lada Niva (Legend и Travel)

Ставка на упрощённые версии Niva позволила АвтоВАЗу стабилизировать производство после ухода Renault. Сборка Legend была возобновлена в июле 2022 года, Travel — в августе. Сегодня новые внедорожники стоят от 1,06 млн и 1,31 млн рублей соответственно. Подержанные машины 2022 года — в среднем 952,2 тысячи рублей за Legend и 1,2 млн за Travel. Причём Travel потеряла в цене 12% по сравнению с апрелем 2024 года, а Legend осталась почти на том же уровне — минус 3%.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Возвращение SWIFT не за горами? Чем обернётся для системы МИР
Экономика и бизнес
Возвращение SWIFT не за горами? Чем обернётся для системы МИР Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Зола — враг картошки? Разбираем, почему так происходит
АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила
Он только мечтал о футболе — теперь играет с Марго Робби в главной роли: новая звезда кино
Всё началось с шахты: история колеса, о которой вы не знали
Силуэты, которые нарушат ваше представление о моде: что будет модно в осеннем сезоне
Когда не ешь — живешь дольше? Семь шокирующих фактов о периодическом голодании
Я-то всё ещё жив!: Шон Бин с юмором отреагировал на мемы о своих экранных смертях
Хотелось содрать с себя кожу: Глюк'oZa о самом тяжёлом эпизоде в карьере
Не нужно ждать сутки — быстрые способы разморозки, которые работают
Загадочное пятно: лицо Пугачёвой исчезло в известном фильме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.