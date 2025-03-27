АвтоВАЗ вернул модели в салоны, но вторичка диктует свои правила

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Несмотря на сбои в логистике и приостановку производства, в 2022 году Lada не только удержалась на плаву, но и увеличила свою рыночную долю с 21% до 28%, реализовав почти 189 тысяч автомобилей. Абсолютным лидером продаж стала Lada Granta — 95,9 тысячи проданных машин. Второе место заняло семейство Niva (Legend и Travel) с совокупными продажами 38,8 тысячи. На третьей строчке — Lada Vesta (29,2 тысячи), а девятое место досталось Largus (17,7 тысячи).

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

За последние три года АвтоВАЗу удалось вернуть ритмичное производство всех моделей, и сегодня весь модельный ряд вновь представлен у официальных дилеров. Цены на новые автомобили в основном выросли в пределах инфляции. Сайт 110 km. ru изучил собственную базу объявлений, чтобы выяснить, сколько стоят автомобили Lada 2022 года выпуска на вторичном рынке и как изменилась их стоимость за год.

Lada Granta

Новая Granta в версии Standart с мотором стандарта Евро-5 сейчас стоит 749 900 рублей. Версия Classic'24 с одной подушкой безопасности — 966 тысяч. Средняя цена подержанной Granta 2022 года — 869,9 тысячи рублей. Как правило, это упрощённые версии без ABS и с двигателями Евро-2. В апреле 2024 года они стоили на 7% дороже — около 935 тысяч рублей.

Lada Vesta

2022 год выдался для Vesta непростым. После февральского показа обновлённой Vesta NG производство почти сразу остановили из-за проблем с поставками. Несколько сотен машин, собранных в Ижевске, ушли к дилерам, а затем выпуск перенесли в Тольятти. Сейчас базовая Vesta NG стоит от 1,24 млн рублей, но в наличии у дилеров в основном более дорогие версии от 1,53 млн. На вторичке Vesta 2022 года оценивается в среднем в 1,36 млн рублей — это на 10% больше, чем годом ранее.

Lada Largus

После 2022 года Largus практически не выпускался из-за проблем с поставками компонентов. АвтоВАЗ дважды собирал ограниченные партии, но серийное производство возобновили только в мае 2024 года. Сейчас новый Largus стоит от 1,66 млн рублей. Подержанные машины 2022 года в среднем стоят 1,49 млн — на 5% дороже, чем год назад.

Lada Niva (Legend и Travel)

Ставка на упрощённые версии Niva позволила АвтоВАЗу стабилизировать производство после ухода Renault. Сборка Legend была возобновлена в июле 2022 года, Travel — в августе. Сегодня новые внедорожники стоят от 1,06 млн и 1,31 млн рублей соответственно. Подержанные машины 2022 года — в среднем 952,2 тысячи рублей за Legend и 1,2 млн за Travel. Причём Travel потеряла в цене 12% по сравнению с апрелем 2024 года, а Legend осталась почти на том же уровне — минус 3%.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

