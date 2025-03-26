Пять машин, которые выглядят надёжно, но коробка скрывает совсем другое

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Современные коробки передач стали заметно удобнее и технологичнее, чем раньше. Но с повышенным комфортом пришла и уязвимость: некоторые модели получили трансмиссии, которые регулярно доставляют проблемы владельцам. Специалисты SlashGear назвали пять автомобилей, у которых с коробкой лучше не связываться.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Ford Focus (2012-2016)

Тип трансмиссии — автоматическая DCT с сухим сцеплением. На практике это выражается в вибрациях при разгоне, резких переключениях и даже в "вылетах" с передачи.

Nissan Altima (2002-2017)

Оборудована вариатором (CVT). Среди типичных жалоб — медленная реакция, подёргивания, посторонние звуки и нестабильная работа ремня.

BMW M5 E60 (2005-2010)

Здесь установлена роботизированная коробка SMG. Владельцы сталкиваются с перегревом, утечками жидкости, потерей мощности и неустойчивой работой в целом.

Nissan Rogue (2012-2018)

Также использует вариатор. Часто возникают проблемы с перегревом, ухудшением динамики и задержками при переключении.

Ford Fiesta (2011-2019)

Работает на автоматической DCT. Коробка склонна к шуму, перегреву и может выйти из строя уже после 80 тысяч километров пробега. Планируя покупку подержанного автомобиля, особенно важно обращать внимание на тип трансмиссии. Иногда надёжность коробки — это то, что определит, станет ли машина выгодным вложением или постоянной статьёй расходов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

