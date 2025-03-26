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Если Tesla не продается, поехали на Марс — между небом и землей осталась дырка в продажах

5:15
Авто

В феврале 2025 года на европейском рынке автомобилей наблюдается важная тенденция: Tesla теряет свои позиции, уступая место китайским производителям. Согласно данным JATO Dynamics, американская марка Илона Маска продала 15 700 автомобилей, в то время как китайские бренды выпустили на рынок 19 800 электромобилей.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Carlquinn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

Общий объем продаж электромобилей в Европе в феврале увеличился на 26%, достигнув рекорда в 164 000 единиц. Однако доля Tesla на этом рынке снизилась до 9,6%, что стало минимальным показателем за последние пять лет. Причинами этого стали резкие падения в продажах моделей Model Y (снижение на 56%) и Model 3 (снижение на 14%).

Эти цифры вписываются в более широкую картину общего спада. В феврале в Европе было зарегистрировано 966 300 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором снижения являются неудачные продажи в таких странах, как Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Ирландия.

С начала 2025 года общий спад составляет 2% (1 962 850 автомобилей). При этом лидером по продажам по-прежнему остается Dacia Sandero, за ним следуют Citroen C3 и Renault Clio.

Группа Renault: лидер по производительности месяца

Группа Renault показала впечатляющий рост на 12%, главным образом благодаря увеличению спроса на электромобили, которые выросли на 96%. Dacia Sandero продолжает оставаться на вершине, с 21 604 проданными автомобилями (+4%). Citroen C3 занял второе место (18 540 единиц, +4%), а Renault Clio вырос на 22% с результатом в 18 348 автомобилей.

Группа Volkswagen продолжает доминировать на рынке

Группа Volkswagen, несмотря на снижение продаж, продолжает оставаться на первом месте с долей 25,8%. На втором месте по-прежнему Stellantis, хотя она потеряла 2,6% доли рынка по сравнению с февралем 2024 года из-за падения продаж моделей Citroen, Opel/Vauxhall и Fiat.

Снижение продаж у китайской марки Volvo

Среди китайских брендов самой продаваемой стала Volvo, однако её продажи электромобилей снизились на 30%. В отличие от этого, BYD и Polestar продемонстрировали существенные успехи с ростом продаж на 94% и 84% соответственно. Xpeng и Leapmotor также увеличили свои продажи, почти достигая 1 000 и 900 единиц.

Рейтинг продаж автомобилей в Европе в феврале 2025 года:

  1. Dacia Sandero — 21 604 (+4%)

  2. Citroen C3 — 18 540 (+4%)

  3. Renault Clio — 18 348 (+22%)

  4. Peugeot 208 — 16 532 (-10%)

  5. Volkswagen Golf — 16 033 (-18%)

  6. Dacia Duster — 15 401 (+14%)

  7. Volkswagen T-Roc — 15 284 (+10%)

  8. Peugeot 2008 — 14 403 (+3%)

  9. Volkswagen Tiguan — 14 363 (+43%)

  10. Toyota Yaris Cross — 13 889 (-11%)

Рейтинг производителей автомобилей в Европе в феврале 2025 года:

  1. Volkswagen Group — 249 403 (+1%)

  2. Stellantis — 156 263 (-16%)

  3. Renault Group — 106 590 (+12%)

  4. Hyundai-Kia — 75 218 (-6%)

  5. Toyota — 70 595 (-5%)

  6. BMW Group — 69 612 (+6%)

  7. Mercedes-Benz — 48 007 (-5%)

  8. Ford — 35 919 (+4%)

  9. Geely Group — 26 836 (-10%)

  10. Nissan — 24 002 (+1%)

Основные выводы:

  • Tesla теряет долю на рынке, уступая место китайским производителям.

  • Электромобили продолжают набирать популярность в Европе, несмотря на общее снижение продаж автомобилей.

  • Группа Renault продемонстрировала наилучший результат месяца, а Dacia Sandero остаётся лидером продаж.

  • Группа Volkswagen остаётся на первой строчке, несмотря на снижение в продажах.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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