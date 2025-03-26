Если Tesla не продается, поехали на Марс — между небом и землей осталась дырка в продажах

В феврале 2025 года на европейском рынке автомобилей наблюдается важная тенденция: Tesla теряет свои позиции, уступая место китайским производителям. Согласно данным JATO Dynamics, американская марка Илона Маска продала 15 700 автомобилей, в то время как китайские бренды выпустили на рынок 19 800 электромобилей.
Общий объем продаж электромобилей в Европе в феврале увеличился на 26%, достигнув рекорда в 164 000 единиц. Однако доля Tesla на этом рынке снизилась до 9,6%, что стало минимальным показателем за последние пять лет. Причинами этого стали резкие падения в продажах моделей Model Y (снижение на 56%) и Model 3 (снижение на 14%).
Эти цифры вписываются в более широкую картину общего спада. В феврале в Европе было зарегистрировано 966 300 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором снижения являются неудачные продажи в таких странах, как Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Ирландия.
С начала 2025 года общий спад составляет 2% (1 962 850 автомобилей). При этом лидером по продажам по-прежнему остается Dacia Sandero, за ним следуют Citroen C3 и Renault Clio.
Группа Renault показала впечатляющий рост на 12%, главным образом благодаря увеличению спроса на электромобили, которые выросли на 96%. Dacia Sandero продолжает оставаться на вершине, с 21 604 проданными автомобилями (+4%). Citroen C3 занял второе место (18 540 единиц, +4%), а Renault Clio вырос на 22% с результатом в 18 348 автомобилей.
Группа Volkswagen, несмотря на снижение продаж, продолжает оставаться на первом месте с долей 25,8%. На втором месте по-прежнему Stellantis, хотя она потеряла 2,6% доли рынка по сравнению с февралем 2024 года из-за падения продаж моделей Citroen, Opel/Vauxhall и Fiat.
Среди китайских брендов самой продаваемой стала Volvo, однако её продажи электромобилей снизились на 30%. В отличие от этого, BYD и Polestar продемонстрировали существенные успехи с ростом продаж на 94% и 84% соответственно. Xpeng и Leapmotor также увеличили свои продажи, почти достигая 1 000 и 900 единиц.
Dacia Sandero — 21 604 (+4%)
Citroen C3 — 18 540 (+4%)
Renault Clio — 18 348 (+22%)
Peugeot 208 — 16 532 (-10%)
Volkswagen Golf — 16 033 (-18%)
Dacia Duster — 15 401 (+14%)
Volkswagen T-Roc — 15 284 (+10%)
Peugeot 2008 — 14 403 (+3%)
Volkswagen Tiguan — 14 363 (+43%)
Toyota Yaris Cross — 13 889 (-11%)
Volkswagen Group — 249 403 (+1%)
Stellantis — 156 263 (-16%)
Renault Group — 106 590 (+12%)
Hyundai-Kia — 75 218 (-6%)
Toyota — 70 595 (-5%)
BMW Group — 69 612 (+6%)
Mercedes-Benz — 48 007 (-5%)
Ford — 35 919 (+4%)
Geely Group — 26 836 (-10%)
Nissan — 24 002 (+1%)
Tesla теряет долю на рынке, уступая место китайским производителям.
Электромобили продолжают набирать популярность в Европе, несмотря на общее снижение продаж автомобилей.
Группа Renault продемонстрировала наилучший результат месяца, а Dacia Sandero остаётся лидером продаж.
Группа Volkswagen остаётся на первой строчке, несмотря на снижение в продажах.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.
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