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Машина священника: почему самый безопасный автомобиль 50-х так и не вышел в серию

2:16
Авто

В 1957 году католический священник Альфред А. Джулиано представил миру автомобиль Aurora — прототип, созданный с целью стать самым безопасным автомобилем своего времени. Несмотря на передовые для того времени технологии, дизайн автомобиля вызвал неоднозначные отзывы, и проект не получил дальнейшего развития.

Ретро-автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ретро-автомобиль

Инновационные решения в конструкции Aurora

Джулиано стремился внедрить в Aurora ряд новшеств, направленных на повышение безопасности:

  • Кузов из стеклопластика: устойчивый к коррозии и повреждениям.

  • Гидравлическая система подъема: позволяла менять колеса без использования домкрата.

  • Складная рулевая колонка: уменьшала риск травм при аварии.

  • Боковые балки безопасности и каркас безопасности: повышали защиту при боковых ударах и опрокидывании.

  • Поворотные сиденья: вращались на 180 градусов, обеспечивая удобство посадки и высадки.

  • Пенополиуретановый передний бампер: предназначен для смягчения удара при наезде на пешехода.

  • Пуленепробиваемые шины: уменьшали вероятность аварий из-за проколов.​

Неудачный дебют и последствия

Дебют Aurora был омрачен техническими проблемами: по пути на презентацию в отеле New Yorker автомобиль несколько раз ломался из-за засорения двигателя пылью и стекловолокном. В результате журналисты, ожидавшие презентацию, сосредоточились на недостатках автомобиля, а не на его инновационных решениях. Дополнительно, Джулиано столкнулся с обвинениями в нецелевом использовании пожертвований прихожан на разработку автомобиля, что также негативно повлияло на репутацию проекта.​

Наследие Aurora

Несмотря на провал, Aurora стала предвестником современных концептов безопасности в автомобилестроении. Многие идеи Джулиано, такие как каркас безопасности и складная рулевая колонка, позже стали стандартом в индустрии. Сегодня единственный экземпляр Aurora находится в музее, напоминая о стремлении одного человека сделать автомобили безопаснее для всех.​

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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