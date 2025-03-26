ТОП-5 мотоциклов СССР, которые популярны у коллекционеров

2:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Советские мотоциклы давно стали объектами коллекционирования.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Мотоцикл "Днепр"

Некоторые из них ценятся за свою редкость, другие — за историческую значимость или уникальные технические решения. Давайте разберёмся, какие модели мотоциклов СССР особенно востребованы у коллекционеров.

1. ИЖ-14 (ИЖ-Спорт-14, 1940-е)

Особенности: редкий довоенный мотоцикл, выпущенный ограниченным тиражом. Был одним из первых советских мотоциклов с приличными динамическими характеристиками.

Почему ценится: найти оригинальный экземпляр в хорошем состоянии — большая удача. Восстановленный ИЖ-14 может стоить десятки тысяч долларов.

2. М-72 (1941-1960-е)

Особенности: советская копия BMW R71, использовался в армии и на гражданке. Мощный 750-кубовый двигатель, карданный привод и боковой прицеп сделали его культовой моделью.

Почему ценится: историческая значимость и возможность тюнинга (часто переделывают в кастомы или военные реплики).

3. К-750 (1957-1970-е)

Особенности: продвинутая версия М-72 с улучшенной подвеской, удобной посадкой и доработанным мотором.

Почему ценится: отличная база для ретро-восстановления, часто используется в военных реконструкциях и мотопробегах.

4. ИЖ-350 (1946-1951)

Особенности: первая послевоенная модель ИЖ, копия немецкого DKW NZ-350. Обладал неплохой динамикой, но был дорогим и редким.

Почему ценится: коллекционная ценность и редкость — экземпляры в оригинальном состоянии на вес золота.

5. Восход-3М Турист (1980-е)

Особенности: редкий вариант "Восхода" с туристическим оснащением — высоким ветровым стеклом и расширенным баком.

Почему ценится: небольшое количество выпущенных экземпляров делает его объектом охоты для коллекционеров.

Мотоциклы СССР сегодня не просто техника, а часть истории. Коллекционеры ищут модели, которые выделяются либо своей редкостью, либо интересной судьбой.