Новый взгляд на Жука: кабриолет Orange Legend покоряет с первого взгляда

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Volkswagen Fusca в версии Orange Legend Conversível — это не просто переосмысленный классик, а настоящий манифест стиля и ностальгии. Команда дизайнеров из проекта Garagem Master представила концепт, который переосмысливает легендарную модель, сочетая её исторические черты с футуристичными решениями и современными акцентами.

Фото: commons.wikimedia.org by Bene Riobó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Beetle Cabrio

Эмоции в металле: экстерьер, который не оставит равнодушным

С первого взгляда этот концепт вызывает восхищение. Яркий оранжевый металлик мгновенно приковывает внимание, подчёркивая индивидуальность и характер автомобиля. Передняя часть выполнена в духе современного дизайна: светодиодная оптика с чистыми линиями, гладкая поверхность без излишеств и фирменный логотип Volkswagen в центре обновлённой решётки.

И всё же, несмотря на модернизацию, в силуэте легко угадываются черты оригинального "Жука": плавно изогнутый капот, классические пропорции, короткий передний свес. Эти детали сохранили дух прошлого, при этом машина выглядит свежо и актуально.

Современный спорт с ретро-нотами

В задней части — элегантные LED-фонари, подчёркивающие спортивный характер концепта. Новый багажник стал более вместительным, что повышает практичность — особенно для тех, кто любит путешествовать налегке, но со вкусом. Завершает образ аэродинамический диффузор в нижней части заднего бампера, придающий машине уверенный и немного агрессивный вид.

Fusca Orange Legend — это смелый эксперимент, в котором классика встретилась с настоящим и дала нам возможность заглянуть в возможное будущее автомобильной легенды.

Уточнения

Кабриоле́т (фр. cabriolet) — легковой автомобиль с откидывающимся верхом.

