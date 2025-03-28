Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд над Жераром Депардье: прокуратура требует 18 месяцев тюрьмы
Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России
Автокредиты под давлением? Обмануть систему или придерживаться правил
Ренато Гаучо назначен новым тренером сборной Бразилии по баскетболу
ТОП-5 мотоциклов СССР, созданных специально для армии
Пять смертельных ошибок при обгоне фур: как избежать трагедии на трассе
Забывчивость — не возраст: 4 повседневные привычки, которые портят память
Скандал с маткапиталом: две женщины обманули государство на 772 тысячи рублей!
Неожиданное открытие: как загар превращается в катастрофу, если не учесть эти простые факты

Что умеет и чего не может новый Bestune T90 — честный разбор

3:02
Авто

На российский рынок вышел новый кроссовер Bestune T90 — и, похоже, он всерьёз настроен побороться за место в сердцах водителей. Построенный на модульной платформе FMA-A2, как и его собрат B70, T90 получил просторный кузов длиной 4770 мм и два варианта двигателей: турбированный 1.5 л (160 л. с.) и турбо 2.0 л (245 л. с.).

автомобиль Bestune T90, Китай
Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль Bestune T90, Китай

Внешне T90 не вызывает бурных эмоций — дизайн аккуратный, но не слишком практичный для грязных российских дорог. Внутри — ощущение, будто попал в Hongqi HS3, но материалы проще. Цифровая приборка на 8 дюймов, мультимедиа на 12,6 дюйма, шесть подушек, двухзонный климат-контроль и круговые камеры — стандартная "начинка" для сегмента.

Двухлитровый мотор даёт уверенную тягу до 170 км/ч, но дальше машина становится вялой. Шумоизоляция хорошая на обычных скоростях, но ближе к максимуму начинает прослушиваться выпускная система. Управление чёткое, но ESP строго контролирует движения, не давая лишнего запаса.

Подвеска — одна из сильных сторон T90. На ровной дороге — стабильно, на легких неровностях — мягко, но на длинных волнах появляется раскачка кузова. Отдельно стоит упомянуть, что на гравии задняя ось иногда активно "помогает" в повороте, но поведение остаётся прогнозируемым.

Сравнивая с конкурентами: по плавности хода T90 близок к Chery Tiggo 9, а на фоне Toyota RAV4 выигрывает по мягкости. В то же время, пластик в салоне может похрустывать на плохой дороге, особенно в районе панели.

Версия с 1.5-литровым мотором и "роботом" оказалась менее динамичной и более дёрганой в городе. Но на плохой дороге она показывает себя неплохо — всё благодаря покрышкам 225/60 R18, которые "смягчают" ямы. Расход топлива в смешанном режиме — около 10 литров на 100 км, но многое зависит от стиля вождения.

Bestune T90 — понятный, дружелюбный кроссовер, который легко управляется, достаточно бодро разгоняется и дарит комфорт на российских дорогах. Он не заменит Subaru Forester, но отлично подойдёт для повседневных задач: город, трасса, дача.

И, что любопытно: на фоне общего падения авторынка на 40%, продажи Bestune в России выросли в два раза. С начала 2022 года до весны 2025-го продано уже 12,2 тысячи автомобилей, и T90 стал одной из самых популярных моделей марки.

Уточнения

Bestune T90 — среднеразмерный кроссовер китайского производителя Bestune — суббренда компании FAW. В иерархии расположен между T77 и T99.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами
Домашние животные
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами Аудио 
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол Аудио 
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему
Садоводство, цветоводство
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Скандал с маткапиталом: две женщины обманули государство на 772 тысячи рублей!
Неожиданное открытие: как загар превращается в катастрофу, если не учесть эти простые факты
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Розетки, автоматы и штробы: как срезать до 30% бюджета на электрике без риска
Любимая кружка кофе и ловушка для сосудов — это одно и то же
Восточная сказка с печальным концом: россиянка предупреждает об опасности романов с египтянами
Мох расползается по участку? Сделайте это — и он исчезнет сам
Этот апрель в Лионе будет жарким: что посмотреть, куда пойти
Застывшее время: сестра Фриске показала квартиру певицы
Вся правда о миндале: польза, вред и сколько можно есть в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.