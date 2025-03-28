Что умеет и чего не может новый Bestune T90 — честный разбор

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На российский рынок вышел новый кроссовер Bestune T90 — и, похоже, он всерьёз настроен побороться за место в сердцах водителей. Построенный на модульной платформе FMA-A2, как и его собрат B70, T90 получил просторный кузов длиной 4770 мм и два варианта двигателей: турбированный 1.5 л (160 л. с.) и турбо 2.0 л (245 л. с.).

Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль Bestune T90, Китай

Внешне T90 не вызывает бурных эмоций — дизайн аккуратный, но не слишком практичный для грязных российских дорог. Внутри — ощущение, будто попал в Hongqi HS3, но материалы проще. Цифровая приборка на 8 дюймов, мультимедиа на 12,6 дюйма, шесть подушек, двухзонный климат-контроль и круговые камеры — стандартная "начинка" для сегмента.

Двухлитровый мотор даёт уверенную тягу до 170 км/ч, но дальше машина становится вялой. Шумоизоляция хорошая на обычных скоростях, но ближе к максимуму начинает прослушиваться выпускная система. Управление чёткое, но ESP строго контролирует движения, не давая лишнего запаса.

Подвеска — одна из сильных сторон T90. На ровной дороге — стабильно, на легких неровностях — мягко, но на длинных волнах появляется раскачка кузова. Отдельно стоит упомянуть, что на гравии задняя ось иногда активно "помогает" в повороте, но поведение остаётся прогнозируемым.

Сравнивая с конкурентами: по плавности хода T90 близок к Chery Tiggo 9, а на фоне Toyota RAV4 выигрывает по мягкости. В то же время, пластик в салоне может похрустывать на плохой дороге, особенно в районе панели.

Версия с 1.5-литровым мотором и "роботом" оказалась менее динамичной и более дёрганой в городе. Но на плохой дороге она показывает себя неплохо — всё благодаря покрышкам 225/60 R18, которые "смягчают" ямы. Расход топлива в смешанном режиме — около 10 литров на 100 км, но многое зависит от стиля вождения.

Bestune T90 — понятный, дружелюбный кроссовер, который легко управляется, достаточно бодро разгоняется и дарит комфорт на российских дорогах. Он не заменит Subaru Forester, но отлично подойдёт для повседневных задач: город, трасса, дача.

И, что любопытно: на фоне общего падения авторынка на 40%, продажи Bestune в России выросли в два раза. С начала 2022 года до весны 2025-го продано уже 12,2 тысячи автомобилей, и T90 стал одной из самых популярных моделей марки.

Уточнения

Bestune T90 — среднеразмерный кроссовер китайского производителя Bestune — суббренда компании FAW. В иерархии расположен между T77 и T99.

