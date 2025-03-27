Дом на колёсах, в который хочется заехать и больше не выезжать

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Переоборудованные кемперы по-прежнему не теряют популярности. Но среди множества проектов есть те, что действительно впечатляют — как, например, Victor. Этот фургон на базе Volkswagen Crafter L3H2 превратился в полноценное мобильное жилище, сравнимое с комфортной городской квартирой. И всё это — благодаря мастерству британской компании Vanpuravida.

Фото: wikipedia by Anita Lorenscheit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дом на колесах

Уют в каждом изгибе

Интерьер Victor оформлен в сдержанных тонах: кремовый, коричневый, белый, серо-бежевый. Мягкие текстуры, изящные детали, продуманное освещение и минималистичный декор создают атмосферу уюта и тепла. Окна, в том числе в стиле иллюминаторов, наполняют пространство светом и визуально соединяют его с окружающим пейзажем.

Гостиная — это просторный L-образный диван и поворотное двойное сиденье, а съёмный бамбуковый стол превращает салон в идеальное место для обедов с видом. Встроенный диван легко трансформируется в кровать размером 190х120 см, а внутри скрыто дополнительное откидное сиденье Aguti, что позволяет перевозить до четырёх человек.

Кухня, в которой хочется готовить

Центральную часть занимает элегантная кухня с белыми столешницами и соответствующей раковиной. Здесь есть всё необходимое: газовая плита Thetford, холодильник Alpicool, раковина. Минималистичный и одновременно роскошный дизайн делает пространство удобным и приятным.

Просторная ванная — редкость в кемпере

Сзади находится полноценная душевая с раздвижной дверью Roldoûr, золотистой фурнитурой и стильными панелями. Помимо душа, тут есть туалетный столик с раковиной, зеркалом и выдвижной унитаз Porta Potti.

Готов к автономным путешествиям

Кемпер оснащён всем, что нужно для жизни вдали от цивилизации:

солнечная панель на 320 Вт,

литиевая батарея Roamer,

инвертор и зарядное устройство Victron,

30-литровый газовый баллон,

бак пресной воды на 90 л,

отопление и водонагреватель Whale.

Дополнительное спальное место находится в палатке на крыше — доступ к ней осуществляется через телескопическую лестницу, убираемую в гараж.

Цена мечты

Стоимость переоборудования по планировке Annapurna начинается от £55 990 (около $72 500), без учёта базового автомобиля. Victor — это дом на колёсах, в котором хочется остаться.

Уточнения

Автодо́м (также ке́мпер, автода́ча, карава́н, дом на колёсах) — автомобильный прицеп или автомобиль с жилым помещением в фургоне, используется в качестве постоянного или временного жилья во время путешествий и отдыха, командировок и т. д.

