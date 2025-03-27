Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero

3:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Представляем обновлённый Mahindra Bolero 2025 — легендарный внедорожник, сочетающий в себе прочность, современные технологии и комфорт для дорог Индии.​

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Надёжность и стиль в каждой детали

Новый Bolero сохраняет свой мужественный облик с высокой посадкой и широкой колеёй, обеспечивая внушительное присутствие на дороге. Обновлённая решётка радиатора с хромированными элементами и современные светодиодные фары не только украшают внешний вид, но и улучшают освещение на тёмных загородных трассах.

Расширенные колёсные арки и защитные накладки на кузове подчёркивают его готовность к любым испытаниям.​

Мощность и эффективность

Под капотом скрывается 1,5-литровый дизельный двигатель mHawk, развивающий 100 л.с. Это обеспечивает уверенное ускорение при обгонах и движении по холмистой местности. При этом экономичность на уровне 18 км/л делает Bolero выгодным выбором для длительных поездок.​

Комфорт для всех пассажиров

Внутри вас встретит просторный салон с удобными сиденьями, обеспечивающими комфорт даже в дальних путешествиях. Достаточное пространство для головы и ног во всех трёх рядах сидений делает поездки приятными для всей семьи. Современная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также задние воздуховоды климат-контроля создают уютную атмосферу в салоне.​

Безопасность на первом месте

Mahindra уделяет особое внимание безопасности: двойные подушки безопасности, системы ABS и EBD, а также система стабилизации помогают водителю сохранять контроль в сложных ситуациях. Высокая посадка обеспечивает отличный обзор, а камера заднего вида облегчает парковку.​

Готовность к приключениям

Bolero оснащён системой полного привода, позволяющей уверенно передвигаться по бездорожью. Высокий клиренс защищает днище от повреждений на пересечённой местности, а система помощи при спуске делает движение по склонам более безопасным.​

Экономичность и экологичность

Благодаря высокой топливной эффективности и соответствию современным экологическим стандартам, новый Bolero не только бережёт ваш бюджет, но и заботится об окружающей среде.​

Идеальный выбор для

Семей, которым нужен надёжный и вместительный автомобиль.​

Предпринимателей, часто выезжающих в отдалённые районы.​

Любителей активного отдыха и путешествий по бездорожью.​

Всех, кто ценит надёжность и долговечность в автомобиле.​

Обновлённый Mahindra Bolero 2025 сочетает в себе проверенную временем прочность с современными технологиями и комфортом, оставаясь верным спутником на дорогах Индии.