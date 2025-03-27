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Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero

3:01
Авто

Представляем обновлённый Mahindra Bolero 2025 — легендарный внедорожник, сочетающий в себе прочность, современные технологии и комфорт для дорог Индии.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Надёжность и стиль в каждой детали

Новый Bolero сохраняет свой мужественный облик с высокой посадкой и широкой колеёй, обеспечивая внушительное присутствие на дороге. Обновлённая решётка радиатора с хромированными элементами и современные светодиодные фары не только украшают внешний вид, но и улучшают освещение на тёмных загородных трассах.

Расширенные колёсные арки и защитные накладки на кузове подчёркивают его готовность к любым испытаниям.

Мощность и эффективность

Под капотом скрывается 1,5-литровый дизельный двигатель mHawk, развивающий 100 л.с. Это обеспечивает уверенное ускорение при обгонах и движении по холмистой местности. При этом экономичность на уровне 18 км/л делает Bolero выгодным выбором для длительных поездок.

Комфорт для всех пассажиров

Внутри вас встретит просторный салон с удобными сиденьями, обеспечивающими комфорт даже в дальних путешествиях. Достаточное пространство для головы и ног во всех трёх рядах сидений делает поездки приятными для всей семьи. Современная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также задние воздуховоды климат-контроля создают уютную атмосферу в салоне.

Безопасность на первом месте

Mahindra уделяет особое внимание безопасности: двойные подушки безопасности, системы ABS и EBD, а также система стабилизации помогают водителю сохранять контроль в сложных ситуациях. Высокая посадка обеспечивает отличный обзор, а камера заднего вида облегчает парковку.

Готовность к приключениям

Bolero оснащён системой полного привода, позволяющей уверенно передвигаться по бездорожью. Высокий клиренс защищает днище от повреждений на пересечённой местности, а система помощи при спуске делает движение по склонам более безопасным.

Экономичность и экологичность

Благодаря высокой топливной эффективности и соответствию современным экологическим стандартам, новый Bolero не только бережёт ваш бюджет, но и заботится об окружающей среде.

Идеальный выбор для

  • Семей, которым нужен надёжный и вместительный автомобиль.

  • Предпринимателей, часто выезжающих в отдалённые районы.

  • Любителей активного отдыха и путешествий по бездорожью.

  • Всех, кто ценит надёжность и долговечность в автомобиле.

Обновлённый Mahindra Bolero 2025 сочетает в себе проверенную временем прочность с современными технологиями и комфортом, оставаясь верным спутником на дорогах Индии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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