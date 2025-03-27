Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время

Европа диктует моду в мире суперкаров: Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin. США в этой лиге звучат реже. Но однажды Америка ответила — дерзко и громко. Имя ему было Vector W8.
Создатель автомобиля Джеральд Вигерт мечтал об американском суперкаре мирового уровня. Его компания Vector Aeromotive представила W8 в 1989 году — машину, больше похожую на космический истребитель, чем на спорткар.
Кузов — из кевлара и углерода, панель управления — словно из кабины пилота. Под капотом — 6-литровый V8 с двумя турбинами. Заявленные характеристики поражали: 625 л. с., разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды и максимальная скорость свыше 330 км/ч.
С 1989 по 1993 год было выпущено всего 19 экземпляров. Vector не стал революцией, но доказал: Америка способна на нечто не менее безумное, чем Lamborghini или Ferrari. Это был не просто автомобиль — это был манифест.
Следующий шаг — модель M12 — оказался бледной копией. В ней был V12 от Lamborghini, но не было дерзости W8. Лишь 17 машин, скромные характеристики — и тишина.
После него появились Saleen S7, Mosler MT900, Falcon F7 — каждый по-своему уникален, каждый — американская попытка прорваться в клуб гиперкаров. И хотя Vector W8 так и остался забытой легендой, он был первым. Тем, кто осмелился.
Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.
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