Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время

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Европа диктует моду в мире суперкаров: Ferrari, Porsche, McLaren, Aston Martin. США в этой лиге звучат реже. Но однажды Америка ответила — дерзко и громко. Имя ему было Vector W8.

Фото: commons.wikimedia.org by desertdingo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Vector W8

Первый американец, разогнавшийся до 320 км/ч

Создатель автомобиля Джеральд Вигерт мечтал об американском суперкаре мирового уровня. Его компания Vector Aeromotive представила W8 в 1989 году — машину, больше похожую на космический истребитель, чем на спорткар.

Кузов — из кевлара и углерода, панель управления — словно из кабины пилота. Под капотом — 6-литровый V8 с двумя турбинами. Заявленные характеристики поражали: 625 л. с., разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды и максимальная скорость свыше 330 км/ч.

Неудобный, громкий, сумасшедший — и гениальный

С 1989 по 1993 год было выпущено всего 19 экземпляров. Vector не стал революцией, но доказал: Америка способна на нечто не менее безумное, чем Lamborghini или Ferrari. Это был не просто автомобиль — это был манифест.

Потом был M12 — и провал

Следующий шаг — модель M12 — оказался бледной копией. В ней был V12 от Lamborghini, но не было дерзости W8. Лишь 17 машин, скромные характеристики — и тишина.

И всё же Vector вдохновил других

После него появились Saleen S7, Mosler MT900, Falcon F7 — каждый по-своему уникален, каждый — американская попытка прорваться в клуб гиперкаров. И хотя Vector W8 так и остался забытой легендой, он был первым. Тем, кто осмелился.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

