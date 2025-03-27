После этого обновления на смартфоне предыдущие поездки покажутся каменным веком

Google официально завершил тестирование Android Auto 14 — и теперь стабильная версия доступна всем пользователям. Приложение, установленное более 5 миллиардов раз, получает важные обновления "под капотом": улучшена совместимость, расширена поддержка цифровых ключей и устранены ошибки подключения, особенно актуальные для HyperOS 2.0.
Внешне изменений почти не видно, но внутри система стала заметно стабильнее. Прежде всего:
Обновлена поддержка Google Wallet — теперь цифровой ключ от машины передаёт пользователю больше информации.
Google Maps получил расширенные возможности для разработчиков — значит, скоро появятся новые сценарии использования.
Подключение к авто стало надёжнее, а сбои с последними прошивками (вроде HyperOS 2.0) — устранены.
Gemini, продвинутый ИИ-помощник Google, пока так и не интегрирован. Работает старый добрый Google Assistant.
"Android Auto 14 прогревает двигатели, чтобы охватить все мобильные телефоны и автомобили", — пишет Иван Линарес, старший редактор Xataka.
Сейчас Android Auto совместим более чем с 500 моделями автомобилей и встроен почти во все современные мультимедийные системы. И почти половина покупателей новых машин уже считают его обязательной функцией.
Если вы не хотите ждать автоматического обновления:
Скачайте APK-файл Android Auto 14.0 из проверенного источника.
Установите файл вручную, разрешив установку из внешних источников.
APK подписан Google, поэтому система примет его без проблем.
Обновление уже доступно в Google Play, но ручная установка может сэкономить вам время.
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
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