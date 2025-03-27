После этого обновления на смартфоне предыдущие поездки покажутся каменным веком

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Google официально завершил тестирование Android Auto 14 — и теперь стабильная версия доступна всем пользователям. Приложение, установленное более 5 миллиардов раз, получает важные обновления "под капотом": улучшена совместимость, расширена поддержка цифровых ключей и устранены ошибки подключения, особенно актуальные для HyperOS 2.0.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Что нового и куда нажимать

Внешне изменений почти не видно, но внутри система стала заметно стабильнее. Прежде всего:

Обновлена поддержка Google Wallet — теперь цифровой ключ от машины передаёт пользователю больше информации.

Google Maps получил расширенные возможности для разработчиков — значит, скоро появятся новые сценарии использования.

Подключение к авто стало надёжнее, а сбои с последними прошивками (вроде HyperOS 2.0) — устранены.

Gemini, продвинутый ИИ-помощник Google, пока так и не интегрирован. Работает старый добрый Google Assistant.

"Android Auto 14 прогревает двигатели, чтобы охватить все мобильные телефоны и автомобили", — пишет Иван Линарес, старший редактор Xataka.

Сейчас Android Auto совместим более чем с 500 моделями автомобилей и встроен почти во все современные мультимедийные системы. И почти половина покупателей новых машин уже считают его обязательной функцией.

Как установить Android Auto 14 вручную

Если вы не хотите ждать автоматического обновления:

Скачайте APK-файл Android Auto 14.0 из проверенного источника. Установите файл вручную, разрешив установку из внешних источников. APK подписан Google, поэтому система примет его без проблем.

Обновление уже доступно в Google Play, но ручная установка может сэкономить вам время.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

