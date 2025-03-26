Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака

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Знаковое имя GTi возвращается — и делает это на волне перемен. Новый глава Peugeot Ален Фейви подтвердил: электрическая версия 208 получит спортивный значок GTi, тем самым возрождая дух былых побед и уличных амбиций, но уже в новом, цифровом и экологичном мире.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 208

"Сегодня я могу подтвердить, что мы вернёмся к GTi на e-208 как можно скорее", — заявил генеральный директор Peugeot Ален Фейви.

GTi станет символом не только производительности, но и возвращения к наследию бренда. При этом Peugeot не ограничивается ностальгией — новый GTi будет электрическим, с возможным продолжением в виде подключаемых гибридов. Но пока ставка сделана на молнию, а не бензин.

200+ «лошадей», i-Cockpit и агрессивный стиль

В основе спортивного e-208 — электромотор мощностью около 200 л.с. (а может, и больше — с учётом примеров вроде Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce). К этому добавят:

агрессивный обвес и спортивные сиденья,

i-Cockpit нового поколения,

цифровые фишки вроде таймера круга и контроля старта,

уменьшенный клиренс, жёсткую подвеску, мощные тормоза и дифференциал Torsen.

GTi должен стать конкурентом для таких игроков, как Alpine A290 и MINI JCW Electric, и вернуть Peugeot в сегмент «горячих» хэтчей, но уже в электрифицированной форме.

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С уходом с рынка подключаемого 508 PSE, компания официально отказывается от бренда Peugeot Sport Engineered. Взамен — коротко, узнаваемо и по делу: GTi. Аббревиатура, знакомая каждому автолюбителю, снова в игре.

Stellantis уже показал, как можно превратить обычную платформу в гоночный симулятор — теперь очередь за Peugeot.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

