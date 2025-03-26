Дорожный сигнал из добрых побуждений, который может обернуться чужой бедой

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На дороге давно сложился свой язык: короткая аварийка — "спасибо", моргание дальним — предупреждение о посте ДПС впереди. Такие негласные сигналы считаются проявлением солидарности между водителями. Но всё ли так безобидно, как кажется на первый взгляд?

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ксеноновые фары автомобиля

Внимание, за рулём может быть не тот, кому вы хотите помочь

Представьте: вы едете по трассе, видите пост ДПС, моргаете встречным фарами — "там проверка". Но кто сидит за рулём одной из этих машин? Это может быть не просто водитель, а:

человек в состоянии алкогольного опьянения,

угонщик, направляющийся к следующей цели,

преступник, скрывающийся от полиции.

Без вашего вмешательства он мог бы попасться, но теперь просто свернёт в сторону и уйдёт.

Подумаем ещё раз: если после вашего сигнала водитель-нарушитель избежал проверки, а через пару километров устроил аварию — не вы ли помогли этому случиться?

А что, если сигнал — всего лишь оправдание?

Некоторые уверяют, что подобное мигание заставит нарушителя сбавить скорость. Но если следовать этой логике — почему бы не предупреждать об каждой камере фиксации? Ведь это тоже может "спасти" от штрафа. Готовы ли делать это каждый раз? Скорее всего, нет.

Солидарность — не всегда безопасность

Важно понимать: речь не о том, чтобы играть на стороне ДПС. А о том, что чем больше реальных нарушителей попадает в поле зрения инспекторов, тем безопаснее становится дорога. А если ваши фары помогают избежать ответственности тем, кто действительно опасен — это уже не жест вежливости, а ошибка.

Уточнения

Сигна́л — материальное воплощение сообщения для использования при передаче, переработке и хранении информации.

