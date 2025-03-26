ТОП-5 редких экспериментальных автобусов СССР  

Советский Союз славился своими автобусами, но далеко не все проекты попадали в массовое производство.
Некоторые из них были экспериментальными, создавались для особых условий или опережали своё время. Давайте вспомним самые интересные автобусы-концепты.
1. ЛАЗ-360Э (1969)
Футуристичный автобус с панорамным остеклением был разработан во Львове. Он имел алюминиевый кузов, что снижало вес и расход топлива.
Уникальный дизайн напоминал западные аналоги, но серийного производства не получил.
2. ЗиЛ-158В (1957)
Экспериментальная версия популярного автобуса ЗиЛ-158 получила новую трансмиссию и более мощный двигатель. Она должна была стать более надёжной в эксплуатации, но изменения оказались слишком дорогими и проект закрыли.
3. ПАЗ-Н (1970-е)
Экспериментальный автобус с гибридной силовой установкой, созданный на базе ПАЗ-672. Он работал как на электричестве, так и на бензине, но технология оказалась сырой для массового производства.
4. ЛиАЗ-7Э (1975)
Первый советский автобус с электроприводом. Он разрабатывался как экологичная альтернатива дизельным моделям.
В те годы аккумуляторные технологии не позволяли обеспечить достаточный запас хода, поэтому серийного выпуска не случилось.
5. РАФ-982 (1980-е)
Микроавтобус с передним приводом, который опередил своё время. Он должен был стать удобным городским транспортом, но страна столкнулась с экономическими трудностями и проект свернули.
Советские инженеры не боялись экспериментировать и разрабатывать новые технологии. Многие идеи, реализованные в этих автобусах, впоследствии использовались в современных моделях.
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