ТОП-5 редких экспериментальных автобусов СССР

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Советский Союз славился своими автобусами, но далеко не все проекты попадали в массовое производство.

Фото: commons.wikimedia.org by User:ViTREC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ "ЛИАЗ" автобус СССР

Некоторые из них были экспериментальными, создавались для особых условий или опережали своё время. Давайте вспомним самые интересные автобусы-концепты.

1. ЛАЗ-360Э (1969)

Футуристичный автобус с панорамным остеклением был разработан во Львове. Он имел алюминиевый кузов, что снижало вес и расход топлива.

Уникальный дизайн напоминал западные аналоги, но серийного производства не получил.

2. ЗиЛ-158В (1957)

Экспериментальная версия популярного автобуса ЗиЛ-158 получила новую трансмиссию и более мощный двигатель. Она должна была стать более надёжной в эксплуатации, но изменения оказались слишком дорогими и проект закрыли.

3. ПАЗ-Н (1970-е)

Экспериментальный автобус с гибридной силовой установкой, созданный на базе ПАЗ-672. Он работал как на электричестве, так и на бензине, но технология оказалась сырой для массового производства.

4. ЛиАЗ-7Э (1975)

Первый советский автобус с электроприводом. Он разрабатывался как экологичная альтернатива дизельным моделям.

В те годы аккумуляторные технологии не позволяли обеспечить достаточный запас хода, поэтому серийного выпуска не случилось.

5. РАФ-982 (1980-е)

Микроавтобус с передним приводом, который опередил своё время. Он должен был стать удобным городским транспортом, но страна столкнулась с экономическими трудностями и проект свернули.

Советские инженеры не боялись экспериментировать и разрабатывать новые технологии. Многие идеи, реализованные в этих автобусах, впоследствии использовались в современных моделях.