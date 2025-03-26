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ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР

2:17
Авто

В Советском Союзе спортивные автомобили не были широко распространены, и многие из них выпускались в единичных экземплярах или малыми сериями.

ЗИЛ-112С
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-112С

Вот ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР.

1. ЗИЛ-112С

Этот спортивный автомобиль, разработанный в начале 1960-х годов, был настоящим прорывом для советского автопрома. Он оснащался мощным двигателем V8 объёмом 6 литров, который позволял ему развивать скорость до 260 км/ч.

ЗИЛ-112С участвовал в различных гонках и установил несколько рекордов скорости.

2. ГАЗ-ГЛ-1

Первый советский гоночный автомобиль, разработанный в 1938 году. Оснащался двигателем ГАЗ-М1 мощностью 100 л. с. Развивал скорость до 160 км/ч.

Установил всесоюзный рекорд скорости в 1940 году.

3. "Москвич-Г1"

Гоночный автомобиль, разработанный в 1955 году. Оснащался двигателем от "Москвича-401" мощностью 70 л. с. Развивал скорость до 190 км/ч.

Участвовал в различных гонках и установил несколько рекордов скорости.

4. "Москвич-Г2"

Гоночный автомобиль, разработанный в 1956 году. Оснащался двигателем от "Москвича-407" мощностью 75 л. с. Развивал скорость до 223 км/ч.

Установил всесоюзный рекорд скорости в 1959 году.

5. МАЗ-1500 "Спорт"

Гоночный автомобиль, разработанный в 1957 году. Оснащался двигателем от МАЗ-200 мощностью 200 л. с. Развивал скорость до 250 км/ч.

Участвовал в различных гонках и установил несколько рекордов скорости.

Эти автомобили были настоящими произведениями искусства советского автопрома и демонстрировали высокий уровень инженерной мысли.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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