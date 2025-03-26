В Советском Союзе спортивные автомобили не были широко распространены, и многие из них выпускались в единичных экземплярах или малыми сериями.
Вот ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР.
1. ЗИЛ-112С
Этот спортивный автомобиль, разработанный в начале 1960-х годов, был настоящим прорывом для советского автопрома. Он оснащался мощным двигателем V8 объёмом 6 литров, который позволял ему развивать скорость до 260 км/ч.
ЗИЛ-112С участвовал в различных гонках и установил несколько рекордов скорости.
2. ГАЗ-ГЛ-1
Первый советский гоночный автомобиль, разработанный в 1938 году. Оснащался двигателем ГАЗ-М1 мощностью 100 л. с. Развивал скорость до 160 км/ч.
Установил всесоюзный рекорд скорости в 1940 году.
3. "Москвич-Г1"
Гоночный автомобиль, разработанный в 1955 году. Оснащался двигателем от "Москвича-401" мощностью 70 л. с. Развивал скорость до 190 км/ч.
Участвовал в различных гонках и установил несколько рекордов скорости.
4. "Москвич-Г2"
Гоночный автомобиль, разработанный в 1956 году. Оснащался двигателем от "Москвича-407" мощностью 75 л. с. Развивал скорость до 223 км/ч.
Установил всесоюзный рекорд скорости в 1959 году.
5. МАЗ-1500 "Спорт"
Гоночный автомобиль, разработанный в 1957 году. Оснащался двигателем от МАЗ-200 мощностью 200 л. с. Развивал скорость до 250 км/ч.
Участвовал в различных гонках и установил несколько рекордов скорости.
Эти автомобили были настоящими произведениями искусства советского автопрома и демонстрировали высокий уровень инженерной мысли.
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