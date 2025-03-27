Секретным оружием Lixiang станут три модели кроссоверов: какие сюрпризы ждут россиян?

На российский рынок выходит новый китайский автобренд — Lixiang (Li Auto). Концерн Sinomach Auto официально подписал соглашение с производителем, и уже до конца 2025 года в стране появятся сразу три модели кроссоверов: L6, L7 и флагманский L9.

Фото: commons.wikimedia by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lixiang One

Как говорится в сообщении компании, сертификация автомобилей уже в процессе и, как ожидается, будет завершена к октябрю. После этого стартуют первые поставки, и автомобили появятся в шоурумах. Первые официальные дилерские центры откроются до конца года.

Выход Lixiang в Россию — часть мультибрендовой стратегии концерна, ориентированной на быстрое расширение дилерской сети и охват новых регионов. Планируется, что все модели, поставляемые в Россию, будут также адаптированы для стран ЕАЭС.

Пока европейские бренды держатся на дистанции, Li Auto делает ставку на технологичные кроссоверы и активное развитие. Учитывая интерес россиян к китайскому автопрому, особенно в сегменте SUV, у бренда есть все шансы стать заметным игроком на рынке.

Уточнения

Li Auto (также известный как Li Xiang) — китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей, основанный в 2015 году.

