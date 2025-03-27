Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям

Lada Granta в комплектации Club стала ближе к "настоящей машине". Теперь это не просто бюджетный транспорт, а почти "бюджетный премиум". АВТОВАЗ вернул сразу несколько опций, от которых ранее пришлось отказаться, и сделал "топ" действительно топом. Об этом сообщает издание "За рулем".
Главное новшество — полноценная климатическая установка. Теперь можно выбрать режим "Авто" и задать нужную температуру — система сама всё отрегулирует. Есть и функция быстрого обдува лобового стекла, которая особенно пригодится зимой.
До 2022 года такие системы ставились на "Гранты" и "Калины", но затем от них отказались. Вернулся и целый ряд других полезных опций.
Что ещё добавили в Club:
Сигнализация и иммобилайзер, а также ключ с дистанционным управлением;
Противотуманные фары;
Функция задержки выключения фар — можно выйти из машины с подсветкой;
Круиз-контроль с ограничением скорости;
Задние электростеклоподъёмники;
Задний дворник — важная вещь для лифтбека.
Напомним, даже до обновления комплектация Club включала:
обогрев лобового стекла и передних сидений;
передние парктроники;
две подушки безопасности;
дополнительную шумоизоляцию;
мультимедиа EnjoY Pro с Яндекс Авто и камерой заднего вида (опционально).
Теперь Granta Club выглядит особенно привлекательно — особенно для тех, кто ищет недорогую, но укомплектованную машину. Пока производитель не объявил ни даты продаж, ни новой цены. Известно лишь, что сборка уже началась в Тольятти.
Шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.
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