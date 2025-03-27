Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После этой роли Зендея проснётся легендой: перевоплощение в Ронни Спектор
Салон воняет? Есть способ посвежее любого освежителя
Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии
Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов
Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов
Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха
Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы
Как из обычного карпа сделать звезду ужина — секреты простого, но шикарного блюда
ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли стать культовыми, но не стали

Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям

Авто

Lada Granta в комплектации Club стала ближе к "настоящей машине". Теперь это не просто бюджетный транспорт, а почти "бюджетный премиум". АВТОВАЗ вернул сразу несколько опций, от которых ранее пришлось отказаться, и сделал "топ" действительно топом. Об этом сообщает издание "За рулем".

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Климат возвращается — и теперь это не просто кондиционер

Главное новшество — полноценная климатическая установка. Теперь можно выбрать режим "Авто" и задать нужную температуру — система сама всё отрегулирует. Есть и функция быстрого обдува лобового стекла, которая особенно пригодится зимой.

До 2022 года такие системы ставились на "Гранты" и "Калины", но затем от них отказались. Вернулся и целый ряд других полезных опций.

Что ещё добавили в Club:

  • Сигнализация и иммобилайзер, а также ключ с дистанционным управлением;

  • Противотуманные фары;

  • Функция задержки выключения фар — можно выйти из машины с подсветкой;

  • Круиз-контроль с ограничением скорости;

  • Задние электростеклоподъёмники;

  • Задний дворник — важная вещь для лифтбека.

Club был неплох, а стал ещё лучше

Напомним, даже до обновления комплектация Club включала:

  • обогрев лобового стекла и передних сидений;

  • передние парктроники;

  • две подушки безопасности;

  • дополнительную шумоизоляцию;

  • мультимедиа EnjoY Pro с Яндекс Авто и камерой заднего вида (опционально).

Теперь Granta Club выглядит особенно привлекательно — особенно для тех, кто ищет недорогую, но укомплектованную машину. Пока производитель не объявил ни даты продаж, ни новой цены. Известно лишь, что сборка уже началась в Тольятти.

Уточнения

Шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии
Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов
Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов
Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям
Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха
Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы
Как из обычного карпа сделать звезду ужина — секреты простого, но шикарного блюда
ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли стать культовыми, но не стали
Аллергия — не приговор: вот какие животные подойдут вам
Последняя воля Анастасии Заворотнюк: как разделят имущество между мужем и детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.