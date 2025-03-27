Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям

Lada Granta в комплектации Club стала ближе к "настоящей машине". Теперь это не просто бюджетный транспорт, а почти "бюджетный премиум". АВТОВАЗ вернул сразу несколько опций, от которых ранее пришлось отказаться, и сделал "топ" действительно топом. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Климат возвращается — и теперь это не просто кондиционер

Главное новшество — полноценная климатическая установка. Теперь можно выбрать режим "Авто" и задать нужную температуру — система сама всё отрегулирует. Есть и функция быстрого обдува лобового стекла, которая особенно пригодится зимой.

До 2022 года такие системы ставились на "Гранты" и "Калины", но затем от них отказались. Вернулся и целый ряд других полезных опций.

Что ещё добавили в Club:

Сигнализация и иммобилайзер, а также ключ с дистанционным управлением;

Противотуманные фары;

Функция задержки выключения фар — можно выйти из машины с подсветкой;

Круиз-контроль с ограничением скорости;

Задние электростеклоподъёмники;

Задний дворник — важная вещь для лифтбека.

Club был неплох, а стал ещё лучше

Напомним, даже до обновления комплектация Club включала:

обогрев лобового стекла и передних сидений;

передние парктроники;

две подушки безопасности;

дополнительную шумоизоляцию;

мультимедиа EnjoY Pro с Яндекс Авто и камерой заднего вида (опционально).

Теперь Granta Club выглядит особенно привлекательно — особенно для тех, кто ищет недорогую, но укомплектованную машину. Пока производитель не объявил ни даты продаж, ни новой цены. Известно лишь, что сборка уже началась в Тольятти.

Уточнения

Шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.

