Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газопровод-призрак? Сможет ли Аляска к 2030 году осуществить амбиции Трампа — мнение политолога
Наконец маска снята!: Киркоров раскрыл участника в костюме Окуня
Короткая разминка, которая избавит вас от боли в спине и улучшит гибкость
ЖКХ без переплат: простые и эффективные способы экономии
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья

Ни тормозов, ни руля — как выйти из аквапланирования без паники

2:18
Авто

Вы едете по мокрой дороге, уверенно держите скорость — и вдруг кажется, что руль стал "ватным", машина перестала слушаться. Будто едете по льду, только вместо льда — вода. Это аквапланирование. Ситуация опасная и внезапная, но есть один простой приём, который может спасти.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Что такое аквапланирование и почему оно происходит

Когда между шиной и асфальтом образуется сплошной слой воды, колёса теряют сцепление с дорогой. Машина буквально "всплывает" и начинает плыть, не реагируя на повороты руля или торможение. Особенно опасно это при скорости свыше 80 км/ч.

Частая ошибка — резко нажать на тормоз или дёрнуть руль. Это только ухудшает ситуацию и может привести к заносу или даже ДТП.

Главный приём, который работает

Заметили впереди лужу? Заранее плавно сбросьте газ, но не тормозите резко. Держите руль крепко обеими руками и двигайтесь прямо. Если начался снос — не паникуйте, уберите ногу с педали газа и позвольте машине замедлиться самой. Без рывков и поворотов.

Как только шины снова зацепятся за асфальт, контроль вернётся.

Состояние шин — половина безопасности

  • Глубина протектора — минимум 4 мм. Меньше — эффективность отвода воды резко падает.

  • Проверка: вставьте монету в канавку протектора. Если видно больше половины — пора менять резину.

  • Давление — тоже важно. Слишком низкое или высокое давление ухудшает контакт с дорогой. Проверяйте давление каждые две недели, особенно перед сезоном дождей.

Почему тормоз — не ваш друг в этой ситуации

При резком торможении машина "клюёт носом", и вес смещается на передние колёса. Если они уже "плавают", вы рискуете полностью потерять контроль. Плавное замедление, наоборот, сохраняет устойчивость.

ABS и ESP не помогут, если вы не готовы

Электроника не спасёт, если вы слишком быстро въехали в поток воды на лысой резине. Предвидение, адекватная скорость и спокойствие — лучшее оружие против аквапланирования.

Уточнения

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Садоводство, цветоводство
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы Аудио 
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Последние материалы
Газопровод-призрак? Сможет ли Аляска к 2030 году осуществить амбиции Трампа — мнение политолога
Короткая разминка, которая избавит вас от боли в спине и улучшит гибкость
ЖКХ без переплат: простые и эффективные способы экономии
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий
Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака
Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы 
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.