Ни тормозов, ни руля — как выйти из аквапланирования без паники

Вы едете по мокрой дороге, уверенно держите скорость — и вдруг кажется, что руль стал "ватным", машина перестала слушаться. Будто едете по льду, только вместо льда — вода. Это аквапланирование. Ситуация опасная и внезапная, но есть один простой приём, который может спасти.
Когда между шиной и асфальтом образуется сплошной слой воды, колёса теряют сцепление с дорогой. Машина буквально "всплывает" и начинает плыть, не реагируя на повороты руля или торможение. Особенно опасно это при скорости свыше 80 км/ч.
Частая ошибка — резко нажать на тормоз или дёрнуть руль. Это только ухудшает ситуацию и может привести к заносу или даже ДТП.
Заметили впереди лужу? Заранее плавно сбросьте газ, но не тормозите резко. Держите руль крепко обеими руками и двигайтесь прямо. Если начался снос — не паникуйте, уберите ногу с педали газа и позвольте машине замедлиться самой. Без рывков и поворотов.
Как только шины снова зацепятся за асфальт, контроль вернётся.
Глубина протектора — минимум 4 мм. Меньше — эффективность отвода воды резко падает.
Проверка: вставьте монету в канавку протектора. Если видно больше половины — пора менять резину.
Давление — тоже важно. Слишком низкое или высокое давление ухудшает контакт с дорогой. Проверяйте давление каждые две недели, особенно перед сезоном дождей.
При резком торможении машина "клюёт носом", и вес смещается на передние колёса. Если они уже "плавают", вы рискуете полностью потерять контроль. Плавное замедление, наоборот, сохраняет устойчивость.
Электроника не спасёт, если вы слишком быстро въехали в поток воды на лысой резине. Предвидение, адекватная скорость и спокойствие — лучшее оружие против аквапланирования.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!