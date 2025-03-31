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Цокает, шипит, гудит: как по звуку понять, что с машиной не так

2:13
Авто

Опытные автомеханики могут услышать поломку по звуку — как врач по кашлю. И правда, мотор разговаривает с нами. Вопрос в том, умеете ли вы его слушать.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

Если не игнорировать сигналы, можно поймать неисправность на ранней стадии и не влететь на дорогостоящий ремонт. Вот короткий словарь "двигательного языка", составленный по опыту мастеров с 20-летним стажем.

Металлический "цок-цок" на холостом ходу

Скорее всего, это гидрокомпенсаторы. Они стучат, если в системе недостаточно масла или есть засор. Не критично, но тянуть не стоит.

А вот если при нажатии на газ звук усиливается, возможно, вышли из строя поршневые пальцы или шатунные вкладыши. Это уже серьёзно — срочно на диагностику.

Свист при разгоне

Обычно виноват изношенный ремень генератора или пробой впускного коллектора. Есть простой тест: брызните на ремень водой. Свист исчез на минуту — значит, пора менять.

Также характерный свист может давать проколотая вакуумная трубка.

Гул, как у стиралки

Такой шум издаёт изношенный подшипник генератора или помпы. Определить, что именно, можно с помощью отвертки. Приложите металлический конец к детали, ручку — к уху. Усилился гул? Значит, нашли виновника.

Стук, похожий на дизель

Если мотор издаёт ритмичный "дизельный" стук на горячую — это детонация. Причина чаще всего в плохом топливе или нарушенном угле зажигания. Проверьте датчик детонации и переходите на качественный бензин.

Шуршание, как будто в моторе пакеты

Звучит забавно, но это может быть ремень ГРМ, который уже на грани. Если он порвётся — последствия для двигателя могут быть катастрофическими.

Простая привычка, которая спасёт мотор

Раз в неделю — выключите музыку, откройте капот и послушайте двигатель на прогретом холостом ходу. Всего 1-2 минуты — и многие серьёзные проблемы можно обнаружить до того, как начнёт "троить" и дымить.

Уточнения

Гидрокомпенсатор — элемент двигателя внутреннего сгорания, который автоматически компенсирует тепловой зазор между распредвалом и клапаном во время работы двигателя. Конструкция гидрокомпенсатора включает в себя корпус, внутри которого находятся плунжер, поршень с обратным шариковым клапаном и возвратная пружина. Принцип функционирования гидрокомпенсаторов клапанов схож с работой обычного медицинского шприца.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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