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ТОП-5 советских машин, которые легко тюнингуются

2:08
Авто

Советские автомобили были простыми и ремонтопригодными, что делало их отличной базой для тюнинга.

ВАЗ-21065 Жигули
Фото: commons.wikimedia.org by Squirrel82v, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-21065 Жигули

Многие владельцы улучшали динамику, комфорт и внешний вид этих машин. Вот ТОП-5 моделей СССР, которые особенно легко поддавались доработке.

1. ВАЗ-2101 "Копейка". Идеальная основа для тюнинга

Простая конструкция, легко менялись моторы (ставили двигатели от ВАЗ-2106, иномарок).

Улучшенные амортизаторы, занижение клиренса, установка спортивных тормозов. Популярна среди любителей ретро-стайлинга и стрит-рейсинга.

2. ВАЗ-2106. Комфорт и потенциал для апгрейда

Просторный салон, улучшали шумоизоляцию, ставили спортивные сиденья. Часто заменяли стандартный мотор на более мощные версии.

Внедрение дисковых тормозов, усиленной подвески.

3. Москвич-2140. Хорошая база для доработок

Устанавливали турбированные моторы от других машин. Улучшенные тормоза, спортивные элементы интерьера.

Иногда дорабатывали кузов, делая из него купе или кабриолет.

4. ГАЗ-24 "Волга". Популярна в хот-род и ретро-стайлинге

Устанавливали мощные V8 от американских и российских авто. Тюнинг подвески, усиление кузова.

Использовалась в дрифт-проектах и кастом-культуре.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец". Эксперименты с внешним видом и начинкой

Заменяли мотор на более мощные от иномарок. Делали из него багги, спортивные версии, мини-джипы.

Часто тюнинговали внешне: аэрография, расширенные колесные арки.

Эти автомобили до сих пор встречаются в проектах любителей авто-тюнинга, а некоторые из них можно увидеть на автосоревнованиях и выставках.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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