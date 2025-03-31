Не всё так гладко: что нужно знать перед покупкой Kia Rio третьего поколения

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Kia Rio третьего поколения — один из самых популярных седанов в России, особенно на вторичном рынке. Привлекательный дизайн, экономичные моторы, доступная цена — вроде бы всё хорошо. Но при ближайшем знакомстве выясняется: эта машина не такая уж беспроблемная.

Фото: Wikipedia by Tomash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA

Шумит как маршрутка

Один из самых частых поводов для недовольства — плохая шумоизоляция. Даже при обычной городской скорости в салоне слышно всё: и гул шин, и двигатель, и ветер. А на трассе разговаривать можно разве что криком. Для длительных поездок это становится настоящим испытанием.

Жёсткая подвеска — на любителя

Подвеска у Rio III настроена на управляемость, а не на комфорт. Машина хорошо держит дорогу, но на неровностях трясёт не хуже телеги. Особенно ощутимо это на разбитом асфальте — где "жестянка" передаёт каждый стык и выбоину в салон.

Мотор — надёжный, но вялый

Двигатели объёмом 1.4 и 1.6 литра считаются надёжными — при регулярной замене масла и обслуживании они выхаживают до 250 тысяч километров. Но чудес от них ждать не стоит. В городе мощности хватает, но на трассе — особенно при обгонах — мотор начинает "захлёбываться". Динамики не хватает, и это надо учитывать при покупке.

Автомат — требует внимания

Автоматическая коробка передач служит в среднем до 150 тысяч километров. И это — при правильной эксплуатации. Проблема в том, что "автомат" в Rio капризнее, чем механика. Он требует частой замены масла и аккуратного стиля езды. Иначе можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом уже после 100 тысяч.

Стоит своих денег, но требует компромиссов

"Машина хорошая, но с характером", — подводит итог коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

И если вы выбираете Rio III на вторичке, лучше заранее понять, какие слабые места стоит проверить и с чем придётся мириться.

Уточнения

Kia Rio — автомобиль малого класса корейской компании Kia Motors выпускавшейся с 1999 по 2023 год.



