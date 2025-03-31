Даже новые свечи могут выйти из строя — причина вас удивит

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Свечи зажигания — маленький элемент, без которого не запустится ни один двигатель. От них зависит стабильный запуск, нормальный расход топлива, разгон и даже уровень вредных выбросов. Но несмотря на всю свою значимость, о них чаще всего вспоминают уже после поломки.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Производители указывают примерные сроки замены: для обычных медных и никелевых — 30-50 тысяч км, для платиновых и иридиевых — до 100 тысяч. Но это на бумаге. На практике ресурс часто сокращается вдвое — и причина не в свечах.

Что "убивает" свечи зажигания раньше времени

Есть целый список вредных привычек, которые незаметно уничтожают ресурс свечей:

Некачественное топливо. Особенно опасны железосодержащие присадки — они быстро образуют налёт на электродах.

Частые холодные пуски — особенно зимой.

Короткие поездки на непрогретом двигателе.

Пробки и режим "старт-стоп", когда мотор работает рывками и без должной нагрузки.

Эти условия провоцируют ускоренный износ, перебои в зажигании и трудный запуск.

Игнорировать нельзя: последствия могут быть серьёзными

Когда свечи теряют свою эффективность, авто становится капризным.

Начинается всё с плохого запуска, но дальше — больше:

Повышается расход топлива

Падает мощность

Появляется детонация

Могут выйти из строя катушки зажигания и даже сам двигатель

Ремонт в таком случае влетит в копеечку. А ведь всё начиналось с простой свечи, которую нужно было заменить вовремя.

Как избежать проблем

Лучшее решение — регулярная проверка и замена при первых признаках неисправности. И помните: в системе зажигания нет мелочей. Ваша машина скажет спасибо — ровным запуском и стабильной ездой.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие.

