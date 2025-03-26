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ТОП-5 универсальных армейских машин СССР на случай апокалипсиса

1:54
Авто

Если случится конец света, то надежный армейский автомобиль — это залог выживания.

Камаз-43101
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камаз-43101

Вот ТОП-5 универсальных военных машин СССР, которые идеально подойдут для условий хаоса и разрухи.

1. УАЗ-469 — простота и проходимость

Почему подходит для выживания?

Надёжный, неприхотливый двигатель (работает даже на низкокачественном топливе). Полный привод, высокая проходимость, ремонтируется в полевых условиях.

Можно переоборудовать под броневик или мобильный дом.

2. ГАЗ-66 — "Шишига" — везде пройдёт

Что делает его идеальным?

Полный привод, портальные мосты — едет по грязи, снегу и воде. Легко чинится, детали можно найти даже спустя десятилетия.

Вместительный кузов — можно перевозить припасы или переделать в дом на колесах.

3. КамАЗ-4310 — грузовой танк

Главные плюсы: грузоподъемность 6 тонн, можно перевезти запасы на годы.

Дизельный двигатель — экономичный и тяговитый. Высокий клиренс, легко преодолевает завалы и бездорожье.

4. БТР-80 — если нужна броня

Преимущества в условиях апокалипсиса: полностью бронированный — защищает от пуль, осколков, нападений мародеров. Может передвигаться даже с пробитыми колесами.

Амфибия — пересекает реки и болота.

5. ЗИЛ-131 — рабочая лошадка

Почему он в списке?

Работает в любых условиях — от жары до сурового мороза. Подходит как для эвакуации, так и для перевозки грузов.

Можно переделать в передвижной штаб или мастерскую.

Эти машины пережили войны, экстремальные условия и готовы служить даже после катастрофы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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