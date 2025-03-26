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Электромобиль или гибрид? Что скрывает под капотом новый Kombi

1:29
Авто

Kombi возвращается — и делает это красиво. Volkswagen Kombi Evo 2026 — это не просто машина, а ода легенде, воплощённая в современном дизайне. Проект разработан командой дизайнеров сайта Мастер Гараж, вдохновлённой оригинальной моделью Volkswagen Kombi Standard.

Volkswagen 23A Kombi, 1954 года
Фото: commons.wikimedia by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen 23A Kombi, 1954 года

Концепт вобрал всё лучшее от классики: универсальность, практичность и культовый внешний вид, — и при этом адаптирован к сегодняшним требованиям. Спереди — элегантные линии, светодиодные фары и выразительный характер. Сзади — чистый металлический стиль с фирменным логотипом Volkswagen и современными LED-огнями.

Интерьер — минималистичный, уютный, с акцентом на черно-белую гамму и спортивным рулем. В салоне комфортно как на трассе, так и в городе: всё, что нужно — под рукой, включая новейшие технологии.

Под капотом — два варианта: электромотор на 150 л. с. и плагин-гибрид мощностью 200 л. с. Это не только про скорость, но и про экологичность, энергоэффективность и стиль жизни.

Ожидаемая цена — около 357 400 евро — отражает внимание к деталям, качеству и инженерной мысли. Хотя Kombi Evo 2026 — пока лишь концепт, он показывает, каким может быть будущее легендарного фургона.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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