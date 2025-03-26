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ТОП-5 мотоциклов СССР, которые лучше всего подходили для рыбалки и охоты

2:03
Авто

В СССР любители охоты и рыбалки выбирали мотоциклы, которые могли проехать по бездорожью, перевозить груз и легко чиниться в полевых условиях.

Днепр-MT-10-36-1700 4
Фото: commons.wikimedia.org by OSN-SIDECAR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Днепр-MT-10-36-1700 4

Вот пять лучших моделей.

1. Урал М-67-36. Мощность + проходимость

Оппозитный 4-тактный двигатель (36 л. с.), карданный привод. Крепкая рама и высокая грузоподъёмность, можно возить снасти и добычу.

Часто использовался с лыжами зимой.

2. Днепр МТ-10-36. Проходимость + надёжность

Боковой привод на коляску, что улучшало сцепление с дорогой. Карданный привод, 650-кубовый мотор (36 л. с.).

Хорошая устойчивость на грязных и заснеженных дорогах.

3. ИЖ "Юпитер-5" с коляской. Вместительность + универсальность

2-тактный двигатель (24 л. с.), прост в ремонте. Просторная коляска, в которую легко помещались снасти и ружья.

Подходил для лёгкого бездорожья.

4. Минск ММВЗ-3.112. Лёгкость + манёвренность

Малый вес (110 кг), 2-тактный мотор (12 л. с.). Легко ехал по лесным тропам и не застревал в грязи.

Дешёвый в эксплуатации, удобен в обслуживании.

5. Тула ТМЗ-5.951 (Тула-200). Скутер-вездеход

200-кубовый мотор (12 л. с.), колёса низкого давления. Отличная проходимость по снегу, болоту, грязи.

Часто использовался охотниками в тайге.

Эти мотоциклы отличались надёжностью, проходимостью и способностью преодолевать сложные участки местности, что делало их популярными среди любителей рыбалки и охоты.

Мотоцикл Днепр МТ 10-36. Рыбацкие движения
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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