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ТОП-5 самых блатных авто в гараже чиновника СССР

2:32
Авто

В Советском Союзе автомобили не были предметом свободной продажи — большинство граждан получали их по очереди.

Arkhangelskoye Vadim Zadorozhnys Vehicle Museum GAZ 13 Chaika IMG 9614 2150
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Arkhangelskoye Vadim Zadorozhnys Vehicle Museum GAZ 13 Chaika IMG 9614 2150

Однако у чиновников и партийной элиты были особые привилегии, позволяющие владеть самыми редкими и престижными машинами того времени. Вот ТОП-5 таких автомобилей.

1. ЗИЛ-4104 — лимузин для высшей власти

Для кого: генеральные секретари, министры, члены Политбюро.

Этот роскошный бронированный лимузин выпускался в ограниченных количествах и предназначался только для первых лиц государства. Огромный, мощный и комфортабельный — ЗИЛ-4104 был недосягаем для обычных граждан.

2. ГАЗ-13 "Чайка" — символ статуса

Для кого: министры, высшие военные, партийная номенклатура.

"Чайка" была более доступной, чем ЗИЛ, но всё равно оставалась машиной для избранных. Её использовали крупные чиновники, директора заводов и высокопоставленные военные.

3. ГАЗ-14 "Чайка" — премиум-версия советского автомобиля

Для кого: секретари ЦК КПСС, дипломаты, руководители крупных предприятий.

Этот автомобиль сменил ГАЗ-13 и стал еще более комфортным. Он оснащался гидроусилителем руля, электростеклоподъёмниками и даже кондиционером — большая редкость для СССР.

4. ВАЗ-2103 — советский "Мерседес"

Для кого: чиновники среднего уровня, руководители заводов.

По сравнению с "Чайками" этот ВАЗ казался скромным, но в реальности он был престижным авто, доступным только избранным. Улучшенная версия "копейки" с мощным двигателем и шикарным салоном считалась очень "блатной".

5. Волга ГАЗ-24 с "особыми номерами" — автомобиль привилегий

Для кого: высшие чиновники, КГБ, директора крупных предприятий.

Стандартная "Волга" могла быть доступна врачам, инженерам и даже таксистам, но особые версии с чёрным цветом кузова, особыми номерами или двигателями V8 были исключительно для элиты. Такие машины часто использовали силовики, партийные кадры и люди с особыми привилегиями.

Советские "блатные" автомобили не только подчёркивали статус владельца, но и открывали перед ним двери в мир особых привилегий.

Чайка ГАЗ-13 лучший автомобиль СССР!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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