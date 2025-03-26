Какие автозаводы появились в стране после распада СССР

После распада СССР в России появилось несколько новых автомобильных заводов, в основном благодаря сотрудничеству с иностранными производителями.
Вот некоторые из этих предприятий.
1. Завод "Форд Всеволожск"
Был открыт в 2002 году в Ленинградской области. Производил легковые автомобили Ford Focus и Ford Mondeo.
В 2019 году завод был закрыт.
2. Завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус"
Был открыт в 2010 году в Санкт-Петербурге. Производит легковые автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.
3. Завод "Фольксваген Груп Рус"
Имеет производственные площадки в Калуге и Нижнем Новгороде. Производит легковые автомобили Volkswagen и Skoda.
4. Завод "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия"
Был открыт в Санкт-Петербурге в 2007 году. Производит автомобили Toyota Camry и RAV4.
В 2022 году завод был закрыт.
5. Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"
Был открыт в Санкт-Петербурге в 2009 году. Производил автомобили Nissan X-Trail, Qashqai и Murano.
В 2022 году завод был закрыт.
Кроме того, в России были организованы сборочные производства иностранных марок, такие как:
* Renault
* Mitsubishi
* Peugeot-Citroen.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.