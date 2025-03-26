Какие автозаводы появились в стране после распада СССР

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После распада СССР в России появилось несколько новых автомобильных заводов, в основном благодаря сотрудничеству с иностранными производителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сварочный цех Ижевского автозавода

Вот некоторые из этих предприятий.

1. Завод "Форд Всеволожск"

Был открыт в 2002 году в Ленинградской области. Производил легковые автомобили Ford Focus и Ford Mondeo.

В 2019 году завод был закрыт.

2. Завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус"

Был открыт в 2010 году в Санкт-Петербурге. Производит легковые автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

3. Завод "Фольксваген Груп Рус"

Имеет производственные площадки в Калуге и Нижнем Новгороде. Производит легковые автомобили Volkswagen и Skoda.

4. Завод "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия"

Был открыт в Санкт-Петербурге в 2007 году. Производит автомобили Toyota Camry и RAV4.

В 2022 году завод был закрыт.

5. Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"

Был открыт в Санкт-Петербурге в 2009 году. Производил автомобили Nissan X-Trail, Qashqai и Murano.

В 2022 году завод был закрыт.

Кроме того, в России были организованы сборочные производства иностранных марок, такие как:

* Renault

* Mitsubishi

* Peugeot-Citroen.