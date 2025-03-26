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ТОП-8 легендарных грузовых автомобилей СССР

3:00
Авто

Грузовики периода СССР стали настоящей легендой отечественной промышленности. Эти мощные машины не просто перевозили грузы — они строили города, осваивали целину, защищали страну и помогали в мирное время. Вот ТОП легенд.

ГАЗ-АА
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
ГАЗ-АА

1. ГАЗ-АА ("полуторка")

Этот грузовик, производившийся с 1932 по 1950 годы, стал одним из самых массовых грузовых автомобилей в истории СССР. Он сыграл важную роль во время Великой Отечественной войны, будучи основным грузовиком Красной Армии.

2. ЗИЛ-5 ("трёхтонка")

Этот грузовик, выпускавшийся с 1933 по 1958 годы, был одним из самых надёжных и неприхотливых грузовиков своего времени. Он также сыграл важную роль во время Великой Отечественной войны.

3. ГАЗ-51

Этот грузовик, производившийся с 1946 по 1975 годы, был одним из самых массовых грузовиков в истории СССР. Он был известен своей надёжностью, простотой и универсальностью.

4. ЗИЛ-130

Этот грузовик, выпускавшийся с 1962 по 1994 годы, был одним из самых популярных грузовиков в СССР. Он был известен своей надёжностью, комфортом и высокой грузоподъёмностью.

5. ГАЗ-66 ("шишига")

Этот грузовик, выпускавшийся с 1964 по 1999 годы, был известен своей высокой проходимостью и использовался в основном в армии и в труднодоступных районах.

6. Урал-375

Этот грузовик, выпускавшийся с 1961 по 1992 годы, был известен своей высокой проходимостью и использовался в основном в армии и в нефтегазовой промышленности.

7. КрАЗ-255Б ("лаптёжник")

Этот грузовик, выпускавшийся с 1967 по 1994 годы, был известен своей высокой проходимостью и использовался в основном в лесной промышленности и в строительстве.

8. КамАЗ-5320

Этот грузовик, выпускающийся с 1976 года по настоящее время, является одним из самых популярных грузовиков в России и странах СНГ. Он известен своей надёжностью, комфортом и высокой грузоподъёмностью.

Эти машины отличались не только выдающимися техническими характеристиками для своего времени, но и особой “душой”, которая проявлялась в их надёжности, ремонтопригодности и способности работать в самых сложных условиях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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