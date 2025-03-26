ТОП-5 запчастей, которые всегда возили с собой водители СССР

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители в СССР привыкли к тому, что на дороге можно рассчитывать только на себя.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Машины не отличались безупречной надёжностью, а сервисных центров было мало. Поэтому в багажнике всегда лежал набор запчастей, которые могли спасти в случае поломки. Вот он.

1. Комплект ремней

Ремни генератора, помпы и привода газораспределительного механизма могли порваться в самый неподходящий момент. Их отсутствие означало остановку машины, поэтому водители всегда имели запасные.

2. Бензонасос

Особенно актуально для автомобилей с механическим топливным насосом, который мог внезапно выйти из строя. Многие предпочитали возить с собой рабочий бензонасос, чтобы избежать проблем с подачей топлива.

3. Свечи зажигания и высоковольтные провода

Загрязнённые или неисправные свечи могли привести к нестабильной работе двигателя или его полной остановке. Водители всегда имели запасной комплект, чтобы оперативно их заменить.

4. Катушка зажигания

Этот небольшой, но важный элемент электрооборудования мог подвести в самый неподходящий момент, особенно зимой. Опытные водители знали, что без рабочей катушки машина не заведётся, поэтому возили запасную.

5. Колодки и тормозной шланг

Проблемы с тормозной системой могли возникнуть внезапно, а в дороге найти запчасти было сложно. Тормозные колодки и шланги всегда держали про запас, особенно если предстояли дальние поездки.

Помимо запчастей, в багажнике обычно лежали канистра с бензином, провода для "прикуривания", запас масла, домкрат, инструментальный набор и проводка для мелкого ремонта.