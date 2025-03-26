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Stelato S9 от Huawei — электролимузин для тех, кто не готов ждать зарядки

Авто

Huawei делает уверенный шаг в мир автомобилестроения, представив премиальный подключаемый гибрид Stelato S9 EREV - седан, который сочетает в себе роскошь, технологии и рекордную автономность. Разработанный в сотрудничестве с BAIC, он стал не просто новым автомобилем, а настоящей демонстрацией технологического потенциала китайского гиганта.

Stelato S9
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Stelato S9

С первого взгляда Stelato S9 внушает уважение — длина кузова составляет 5,16 метра, ширина 2 метра, а колёсная база — 3,05 м. Это автомобиль представительского класса с чёткими линиями, элегантным профилем и сдержанным, но уверенным внешним обликом. Дизайн вдохновлён европейскими премиум-моделями, но при этом остаётся аутентично китайским по духу.

Внутри — настоящий мобильный лаунж. Перед водителем — 12,3-дюймовый дисплей, в центре консоли — большой экран 15,6 дюйма с доступом к навигации, мультимедиа и подключённым сервисам. Всё это работает в рамках экосистемы Huawei, обеспечивая высокую скорость отклика и интуитивный интерфейс. Задние пассажиры тоже не забыты — их ждут кресла с эффектом невесомости, встроенные планшеты, откидные полки и даже мини-холодильник. Комфорт уровня бизнес-класса.

Технологически Stelato S9 не менее впечатляет. Оснащённый системой Huawei ADS 3.0 с четырьмя лидарами, автомобиль умеет удерживать полосу, автоматически парковаться и адаптироваться к дорожным условиям. Всё это — шаг к автономному вождению.

Сердце модели — подключаемая гибридная система EREV. Электрический пробег составляет до 365 км, а с активированным бензиновым генератором — до 1355 км по циклу CLTC. Такой запас хода ставит Stelato S9 в лидеры сегмента. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет электромобиль, но не готов зависеть от зарядной инфраструктуры.

Что особенно удивительно — цена. В Китае седан стоит от 318 000 юаней (около $43 900), что делает его на 20% доступнее, чем полностью электрическая версия. Такой подход делает передовые технологии ближе широкой аудитории и разрушает стереотипы о недоступности премиального уровня.

Stelato S9 - не просто автомобиль. Это технологическая платформа на колёсах, результат слияния автопрома и высоких технологий. Huawei и BAIC смогли создать модель, которая не только впечатляет характеристиками, но и меняет представление о будущем гибридов. Остаётся лишь дождаться, появится ли он за пределами Китая.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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