Новый Cayenne Coupé EV может оказаться самым быстрым электрокроссовером Porsche

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Porsche готовит к выпуску свою первую полностью электрическую версию Cayenne, и вслед за стандартным внедорожником нас может ждать и спортивное купе. Хотя бренд пока показал лишь прототипы в классическом кузове, логика модельной линейки подсказывает: как и в случае с версиями с ДВС, электрический Cayenne также получит купе-версию.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Cayenne S

На рендерах видно, как может выглядеть будущая новинка. Внешне она унаследует ключевые элементы дизайна последних моделей Porsche, в первую очередь Macan EV. Но габариты обещают быть щедрее — длина нового Cayenne EV достигнет около 5 метров.

Передняя часть — с узкими, агрессивными фарами и мощными, рельефными крыльями, под которыми, вероятно, окажутся колёса диаметром до 23 дюймов. Главное отличие купе от стандартного Cayenne - более покатая линия крыши, подчёркивающая спортивный характер и улучшающая аэродинамику.

Технически новинка будет построена на той же платформе PPE, что и электрический Macan. Она предусматривает 800-вольтовую архитектуру, что гарантирует не только высокую производительность, но и очень быструю зарядку.

Подробностей о силовой установке пока нет, но ожидается, что более мощные версии Cayenne EV превысят отметку в 600 л. с. У купе может быть даже более производительная конфигурация. При этом запас хода, благодаря лучшей аэродинамике, может составить от 600 до 700 км по циклу WLTP.

Официальный запуск электрического Cayenne в кузове внедорожник ожидается к концу 2025 года. Купе-версия появится немного позже — вероятно, уже в 2026 году.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

