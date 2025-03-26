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Мечта о беспилотниках откладывается: что не устроило Китай в Tesla FSD

2:13
Авто

У Tesla снова проблемы — на этот раз в Китае. Компания неожиданно приостановила бесплатную пробную версию системы полного автономного вождения (FSD), которую запустили всего несколько недель назад. Причина — ужесточение контроля над обновлениями программного обеспечения для "умных" автомобилей.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla Model 3

Изначально FSD была доступна для владельцев моделей с новым оборудованием HW4. Tesla надеялась, что пользователи, попробовав функции "почти автопилота", позже захотят их купить. Всё работало через обновление "по воздуху" — быстро и просто. Но китайские власти решили иначе.

Новые правила требуют, чтобы любые обновления, затрагивающие функции помощи водителю, проходили специальную процедуру одобрения. Автопроизводители обязаны представлять техническую документацию, сообщать об инцидентах и контролировать все отзывы. Оперативные обновления через приложение теперь невозможны.

Как объяснила вице-президент Tesla в Китае Грейс Тао, омологация оборудования HW3 и HW4 ещё продолжается. Элон Маск, в свою очередь, признал: машины с HW3 вряд ли смогут обеспечить полностью автономное вождение без серьёзной модернизации. Это означает, что даже для самых "продвинутых" Tesla в Китае теперь требуется время и официальные процедуры.

Суть конфликта — в стремлении Китая контролировать развитие подключённого транспорта, даже несмотря на общий курс на технологические инновации. Tesla, которая привыкла действовать быстро и независимо, вынуждена приспосабливаться к новым условиям.

Тем временем в Европе за ситуацией следят пристально. Во Франции, например, FSD пока недоступна ни в тестовой, ни в коммерческой версии. Местное и европейское законодательство строго ограничивает технологии уровня 3 и выше. В Великобритании автономное вождение от Tesla вообще запретили. Так что в ближайшем будущем компания столкнётся с целым рядом барьеров — нормативных, технических и даже культурных.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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