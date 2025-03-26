Асфальт исчезает вместе со снегом — весна снова застала водителей врасплох

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Для водителей весна — это не только солнце сквозь лобовое стекло, но и ямы на дорогах. С приходом тепла вместе со снегом начинает исчезать и асфальт: улицы превращаются в полосу препятствий, а местами и вовсе — в решето. В Тюмени традиционно пострадали ключевые участки — Московский и Старотобольский тракты, перекрёстки, где машина может "уйти под асфальт" прямо на повороте.

Фото: wikipedia by Editor5807, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ яма

"Простоял в пробке полтора часа, никакого ремонта. Когда все отремонтируют — непонятно", — возмущаются автомобилисты. Только за 1,5 км до Антипино местные насчитали около десятка выбоин, которых не было ещё пару недель назад. Где-то машина уходит в яму по самую ось, а предупреждающих знаков нет вовсе. Почему это происходит каждый год и почему дороги снова не выдержали весны?

Асфальт против весны

Весенние проблемы с дорогами — результат сразу нескольких факторов: перепады температуры, некачественные материалы, ошибки при укладке, отсутствие ливнёвок. Вода попадает в трещины, ночью замерзает, днём оттаивает — и разрушает покрытие. Чем больше таких циклов, тем хуже становится дорога.

"Даже при стабильном минусе снег тает под колёсами, превращается в воду, затем снова замерзает — это постоянные перепады. Вот и результат — весной асфальт в хлам", — объясняет Юлия Антонова из Национальной ассоциации зимнего содержания инфраструктуры. Добавьте к этому шипованную резину: один такой автомобиль за сезон "снимает" до 4 кг асфальта.

Противогололёдные реагенты винят часто, но, по словам экспертов, современные составы наоборот помогают: они не дают воде в порах асфальта замерзать. Если и замерзают, то не расширяются, как обычная вода — а значит, не разрывают полотно.

Колеи, ямы и ответственность

Весна приносит не только выбоины, но и колеи. Знаки предупреждают об опасности, но не решают проблему. На некоторых участках их не латали с осени. Нагрузка на дороги растёт, грузопотоки смещаются, а асфальт зачастую просто не рассчитан на такую интенсивность.

"При проектировании нужно учитывать будущую пропускную способность. Без запаса прочности дорога не протянет и половины срока", — говорит Антонова.

Решения есть: использовать качественные битумные смеси, вовремя латать трещины, отказаться от устаревших подходов и, возможно, пересмотреть отношение к шипам.

Кто возместит ущерб

Если из-за ямы машина получила повреждение — это не ваша вина. По ГОСТу ямы определённых размеров быть не должны. Если их не устранили — это ответственность владельца дороги.

Юрист Юрий Александров объясняет: необходимо зафиксировать повреждения, вызвать ГАИ или аварийных комиссаров, провести независимую экспертизу и подать претензию владельцу дороги. Если ответа нет — идти в суд.

"Если повреждение подтверждено и яма превышает нормы — суды, как правило, становятся на сторону водителей. Можно добиться компенсации до полной стоимости автомобиля, а также возмещения вреда здоровью", — отмечает юрист. Срок подачи иска — до 3 лет со дня происшествия. Главное — не пускать дело на самотёк.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

