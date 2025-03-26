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Smart вышел за рамки города — первый внедорожник удивил не только ценой

3:30
Авто

Бренд Smart выходит на новый уровень с европейской премьерой Smart #5 - своего первого среднеразмерного премиального внедорожника. Эта модель стала самой вместительной и универсальной в истории компании, открывая новую главу в её развитии.

Smart
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Smart

По словам главы Smart Europe Дирка Адельманна, выпуск Smart #5 стал важной вехой, совпавшей с пятилетием компании на европейском рынке. Внедорожник построен на современной 800-вольтовой платформе, что позволяет ему сочетать высокую эффективность, быструю зарядку и впечатляющую производительность.

Это уже третья полностью электрическая модель в линейке бренда за последние три года, следом за Smart #1 и #3. Smart #5 - не просто очередная новинка, а переход к новому формату: просторный, технологичный, ориентированный не только на город, но и на активные путешествия.

Автомобиль будет представлен в пяти вариантах. Базовый Smart #5 Pro оснащён литий-железо-фосфатной батареей на 76 кВт⋅ч, предлагая панорамную крышу, цифровое оснащение и продвинутые системы помощи водителю. Начиная с версии Pro+, устанавливается батарея NCM на 100 кВт⋅ч, позволяющая проезжать до 590 км по циклу WLTP и использовать сверхбыструю зарядку до 400 кВт.

Модель Pulse добавляет полный привод, большой OLED-дисплей и тепловой насос для идеального климата. Премиальная версия радует элегантной отделкой и расширенными цветовыми опциями, а топовая Summit Edition предлагает буксирный крюк, багажник на крыше, боковую лестницу и спецливерею для приключений.

Smart #5 умеет не только комфортно двигаться по городу, но и уверенно чувствовать себя на пересечённой местности. Специальные режимы вождения (песок, снег, грязь и др.) в версиях Pulse и Summit Edition позволяют адаптироваться к любым условиям. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды.

Зарядка тоже впечатляет: от 10 до 80% за 18 минут. Также можно подключать внешние устройства напрямую к авто — через встроенную розетку Vehicle-to-Load на 230 В. С дальностью хода до 590 км Smart #5 становится идеальным вариантом и для дальних поездок.

Габариты тоже играют на руку: при длине 4,7 метра и колёсной базе 2,9 м внутри нашлось место для 34 отсеков хранения, багажника до 1530 литров и переднего отделения на 72 литра. В салоне — комфорт премиум-класса, включая регулируемые и подогреваемые задние сиденья, мягкую подсветку, отделку из дуба и кожи.

В Италии цены стартуют от 47 934 евро за базовую версию и доходят до 59 174 евро за Summit Edition. Заказы начнут принимать с 24 апреля 2025 года в Германии, Финляндии, Норвегии и Исландии, а позже и в других странах Европы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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