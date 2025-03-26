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Новая малышка от FIAT сразила рынок: цена ниже, чем у скутера

1:51
Авто

Fiat с самого начала своей истории сделал ставку на доступность — недорогие автомобили, простые решения и максимум пользы за минимальные деньги. Туринский автопроизводитель сыграл ключевую роль в том, чтобы сделать автомобиль не предметом роскоши, а транспортом для каждого. Эта идея до сих пор остаётся основой философии бренда и помогает ему удерживать позиции среди самых доступных на рынке.

Fiat логотип
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Fiat логотип

Настоящим символом этой идеи стала FIAT Panda - машина с выдающимся соотношением цены и качества. Неудивительно, что она уже более 40 лет остаётся самой популярной моделью в Италии. Несмотря на многочисленные обновления, Panda продолжает держать планку. Но неожиданно нашёлся ещё более доступный вариант, который обошёл даже её.

Самым дешёвым автомобилем FIAT оказался не кто иной, как Topolino - "Микки Маус". Эта модель, вернувшаяся на рынок в формате электрического квадрицикла, стала настоящим хитом. Благодаря своей омологации как лёгкого транспорта, ей можно управлять даже до достижения 18 лет. Это делает её отличной альтернативой классическим скутерам — безопасной, экологичной и полностью электрической.

Topolino стоит всего 7 543,68 евро — и эта цена может быть ещё ниже при использовании господдержки. Он идеально подходит для городской езды: компактный, манёвренный, легко парковать, не загрязняет воздух и почти не требует затрат на обслуживание. За менее чем 10 тысяч евро вы получаете транспорт, удобный для всей семьи и полностью соответствующий современным требованиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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