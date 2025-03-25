ТОП-5 автобусов СССР, которые были популярны за границей

Советские автобусы поставлялись во многие страны мира, особенно в социалистические государства и страны третьего мира.
Они ценились за простоту, ремонтопригодность и надёжность, а некоторые модели даже использовались в Западной Европе. Вот ТОП-5 таких машин.
1. ЛиАЗ-677
Этот городской автобус с автоматической коробкой передач стал настоящей легендой. Он массово экспортировался в Болгарию, Венгрию, Кубу, Вьетнам и многие другие страны.
Даже после прекращения производства в 1994 году его ещё долго можно было встретить на маршрутах за границей.
2. ЛАЗ-695
Один из самых популярных междугородних автобусов СССР поставлялся в Чехословакию, Польшу, Югославию, Грецию и на Ближний Восток. Простая конструкция и доступные запчасти делали его востребованным даже в странах с жарким климатом.
3. ЗИЛ-118 "Юность"
Эти автобусы экспортировались в страны Восточной Европы, Кубу и Монголию. Они были надёжными и простыми в обслуживании, что делало их популярными в странах с менее развитой инфраструктурой.
4. ПАЗ-672
Этот небольшой автобус стал незаменимым транспортом в малых городах и сельской местности. Его активно закупали Монголия, Вьетнам, Куба и даже страны Ближнего Востока.
Компактные размеры и простая конструкция сделали его востребованным в труднодоступных районах.
5. ЗиЛ-158
Предшественник ЛиАЗ-677, который массово экспортировался в Китай и страны Восточной Европы. В 1950-60-х годах он был одним из самых распространённых городских автобусов, а в некоторых странах использовался даже после 1980-х.
Эти автобусы были популярны за границей благодаря своей надёжности, простоте в обслуживании и комфортабельному салону.
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