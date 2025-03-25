Спасение от угона за 3 копейки: водители нашли лайфхак

На парковках Норвегии и не только всё чаще можно заметить одну любопытную деталь: автомобилисты оборачивают свои ключи в алюминиевую фольгу. Звучит как шутка? На самом деле, это один из самых простых и эффективных способов защиты от кражи.
Современные угонщики всё чаще используют технологии, позволяющие перехватить сигнал от бесключевого доступа. Иными словами, им не нужен сам ключ, чтобы завести машину - достаточно "поймать" его радиосигнал с помощью специального устройства.
Всё просто: алюминиевая фольга способна блокировать радиоволны, которые ключ непрерывно излучает, чтобы "общаться" с машиной. Обернув ключ в несколько слоёв фольги, вы создаёте барьер, который делает его сигнал недоступным для считывания.
По словам экспертов, даже два слоя фольги уже значительно снижают мощность сигнала, а в большинстве случаев полностью его "глушат". Этот бюджетный способ протестировали и в службах автомобильной безопасности — и он показал поразительно высокую эффективность.
Стоит ли платить больше
Конечно, существуют специальные чехлы с защитой от радиосигналов, но они стоят денег. А фольга — есть в каждом доме и справляется с задачей не хуже. К тому же она лёгкая, удобная и не требует никаких технических навыков.
Если вы пользуетесь системой бесключевого доступа, этот простой трюк может спасти ваш автомобиль от угона, особенно в ночное время или в общественных местах.
Фольга́ — металлическая "бумага", тонкий и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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