Спасение от угона за 3 копейки: водители нашли лайфхак

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На парковках Норвегии и не только всё чаще можно заметить одну любопытную деталь: автомобилисты оборачивают свои ключи в алюминиевую фольгу. Звучит как шутка? На самом деле, это один из самых простых и эффективных способов защиты от кражи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Современные угонщики всё чаще используют технологии, позволяющие перехватить сигнал от бесключевого доступа. Иными словами, им не нужен сам ключ, чтобы завести машину - достаточно "поймать" его радиосигнал с помощью специального устройства.

Как работает фольга: странная привычка с мощной защитой

Всё просто: алюминиевая фольга способна блокировать радиоволны, которые ключ непрерывно излучает, чтобы "общаться" с машиной. Обернув ключ в несколько слоёв фольги, вы создаёте барьер, который делает его сигнал недоступным для считывания.

По словам экспертов, даже два слоя фольги уже значительно снижают мощность сигнала, а в большинстве случаев полностью его "глушат". Этот бюджетный способ протестировали и в службах автомобильной безопасности — и он показал поразительно высокую эффективность.

Стоит ли платить больше

Конечно, существуют специальные чехлы с защитой от радиосигналов, но они стоят денег. А фольга — есть в каждом доме и справляется с задачей не хуже. К тому же она лёгкая, удобная и не требует никаких технических навыков.

Если вы пользуетесь системой бесключевого доступа, этот простой трюк может спасти ваш автомобиль от угона, особенно в ночное время или в общественных местах.

Уточнения

Фольга́ — металлическая "бумага", тонкий и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

