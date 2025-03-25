Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кормление грудью в общественных местах: почему общество не готово это принять?
Бриошь без грамма муки: необычный рецепт, который покорил гурманов
Несокрушимая: Науатбек выиграла Кубок мира и подтвердила статус легенды
Мозг устает раньше, чем вы думаете: исследование переворачивает привычные представления
ТОП-5 автобусов СССР, которые были популярны за границей
Уникальный вулкан рядом с Римом: представляет ли он реальную угрозу
Риелторы уходят в тень: новый закон может изменить рынок аренды
Осмотр владений: вице-президент США посетит военных в Гренландии
Пляжи превратятся в пустыни: Средиземноморью грозит климатическая катастрофа

Спасение от угона за 3 копейки: водители нашли лайфхак

1:39
Авто

На парковках Норвегии и не только всё чаще можно заметить одну любопытную деталь: автомобилисты оборачивают свои ключи в алюминиевую фольгу. Звучит как шутка? На самом деле, это один из самых простых и эффективных способов защиты от кражи.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Современные угонщики всё чаще используют технологии, позволяющие перехватить сигнал от бесключевого доступа. Иными словами, им не нужен сам ключ, чтобы завести машину - достаточно "поймать" его радиосигнал с помощью специального устройства.

Как работает фольга: странная привычка с мощной защитой

Всё просто: алюминиевая фольга способна блокировать радиоволны, которые ключ непрерывно излучает, чтобы "общаться" с машиной. Обернув ключ в несколько слоёв фольги, вы создаёте барьер, который делает его сигнал недоступным для считывания.

По словам экспертов, даже два слоя фольги уже значительно снижают мощность сигнала, а в большинстве случаев полностью его "глушат". Этот бюджетный способ протестировали и в службах автомобильной безопасности — и он показал поразительно высокую эффективность.

Стоит ли платить больше

Конечно, существуют специальные чехлы с защитой от радиосигналов, но они стоят денег. А фольга — есть в каждом доме и справляется с задачей не хуже. К тому же она лёгкая, удобная и не требует никаких технических навыков.

Если вы пользуетесь системой бесключевого доступа, этот простой трюк может спасти ваш автомобиль от угона, особенно в ночное время или в общественных местах.

Уточнения

Фольга́ — металлическая "бумага", тонкий и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Последние материалы
Бриошь без грамма муки: необычный рецепт, который покорил гурманов
Несокрушимая: Науатбек выиграла Кубок мира и подтвердила статус легенды
Мозг устает раньше, чем вы думаете: исследование переворачивает привычные представления
ТОП-5 автобусов СССР, которые были популярны за границей
Уникальный вулкан рядом с Римом: представляет ли он реальную угрозу
Риелторы уходят в тень: новый закон может изменить рынок аренды
Осмотр владений: вице-президент США посетит военных в Гренландии
Пляжи превратятся в пустыни: Средиземноморью грозит климатическая катастрофа
Летом все закончится: названа дата, когда ВСУ перестанут получать вооружение от США
Люители халявы: Трамп жестоко прошелся по Европе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.