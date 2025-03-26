Этот электрокар — идеальный вариант для городских улиц

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

В Бразилии появился доступный электрический автомобиль, который уже успел привлечь внимание автолюбителей. Renault Kwid E-Tech стал самым дешёвым электромобилем на рынке страны, и при этом — одним из самых удобных для городских условий.

Фото: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1eXVm6IG6xk by The Drivers Hub, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Renault Kwid

Со стартовой ценой около 100 тысяч реалов, он рассчитан не на скорость или дальние путешествия, а на экономичную и комфортную езду по городу. Мощность мотора — 65 л. с., чего вполне достаточно для передвижения по городским улицам и пробкам. Запас хода — до 185 километров, а это означает: поездка на работу, в магазин и обратно — без лишних переживаний.

Этот электромобиль признан лучшим для города — и вот почему:

Компактность — легко вписывается в городскую парковку.

— легко вписывается в городскую парковку. Энергоэффективность — не требует больших затрат на зарядку.

— не требует больших затрат на зарядку. Возможность подзарядки дома — особенно удобно для жителей многоквартирных домов с электростанциями или частного сектора.

— особенно удобно для жителей многоквартирных домов с электростанциями или частного сектора. Доступная цена — в разы ниже, чем у других моделей с батарейным приводом.

Кроме того, в Kwid предусмотрены базовые технологии безопасности и комфорта, что делает его хорошим выбором для ежедневной езды без излишеств.

А если нужно ехать далеко

Вот тут — нюанс. Renault Kwid — не лучший вариант для дальних маршрутов: запас хода ограничен, и в дороге потребуется заранее планировать точки подзарядки. Для редких поездок это не критично, но если вы часто мчитесь по трассе — лучше рассмотреть модель с более ёмкой батареей.

Уточнения

Renault - французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

