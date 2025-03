Зарядись как следует: в Британии открылся суперцентр на солнечных батареях

Британская компания InstaVolt открыла в Винчестере новый зарядный центр Superhub — крупнейший и самый технологичный в стране. Он стал знаковым шагом для всей инфраструктуры электромобилей в Великобритании.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

44 зарядки, энергия солнца и никаких компромиссов

На площадке установлено 44 быстрых зарядных устройства постоянного тока мощностью 160 кВт каждое. Объект расположен рядом с автомагистралью A34 и развязкой 9 трассы M3 — стратегически удобная точка для путешествующих между Мидлендсом, Оксфордом и юго-западом Англии.

Зарядка здесь не только мощная, но и экологичная: Superhub стал первым объектом InstaVolt, подключённым напрямую к собственной солнечной электростанции. 870 солнечных панелей, аккумулятор мощностью 960 кВт·ч и ёмкостью 4 МВт·ч, а также подключение к возобновляемой сетевой энергии обеспечивают бесперебойную работу даже в пиковые часы.

"Это место — важная веха в области инноваций, первая точка, где мы генерируем собственную возобновляемую энергию", — подчеркнул генеральный директор InstaVolt Делвин Лейн.

Всё для удобства водителя — от кофе до освещения

Superhub разработан с учётом всех потребностей водителей:

просторные парковочные места, включая варианты для фургонов и автомобилей с прицепами;

зарядные станции с доступом для людей с ограниченными возможностями;

кафе Starbucks, детская площадка, туалеты 24/7, место для выгула собак;

видеонаблюдение, охрана и энергоэффективное светодиодное освещение.

Стоимость зарядки — от 54 пенсов за кВт·ч в непиковое время до 85 пенсов в часы пик.

Переход на электромобили ускоряется

На открытии Superhub побывала министр транспорта Хайди Александер, отметившая темпы роста зарядной сети:

"Мы устанавливаем по одной новой зарядной станции каждые 29 минут", — заявила министр транспорта Хайди Александер.

По данным Zapmap, к концу февраля 2025 года в Великобритании насчитывалось более 75 000 зарядных станций, и их количество продолжает расти.

