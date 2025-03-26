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Зарядись как следует: в Британии открылся суперцентр на солнечных батареях

2:30
Авто

Британская компания InstaVolt открыла в Винчестере новый зарядный центр Superhub — крупнейший и самый технологичный в стране. Он стал знаковым шагом для всей инфраструктуры электромобилей в Великобритании.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

44 зарядки, энергия солнца и никаких компромиссов

На площадке установлено 44 быстрых зарядных устройства постоянного тока мощностью 160 кВт каждое. Объект расположен рядом с автомагистралью A34 и развязкой 9 трассы M3 — стратегически удобная точка для путешествующих между Мидлендсом, Оксфордом и юго-западом Англии.

Зарядка здесь не только мощная, но и экологичная: Superhub стал первым объектом InstaVolt, подключённым напрямую к собственной солнечной электростанции. 870 солнечных панелей, аккумулятор мощностью 960 кВт·ч и ёмкостью 4 МВт·ч, а также подключение к возобновляемой сетевой энергии обеспечивают бесперебойную работу даже в пиковые часы.

"Это место — важная веха в области инноваций, первая точка, где мы генерируем собственную возобновляемую энергию", — подчеркнул генеральный директор InstaVolt Делвин Лейн.

Всё для удобства водителя — от кофе до освещения

Superhub разработан с учётом всех потребностей водителей:

  • просторные парковочные места, включая варианты для фургонов и автомобилей с прицепами;

  • зарядные станции с доступом для людей с ограниченными возможностями;

  • кафе Starbucks, детская площадка, туалеты 24/7, место для выгула собак;

  • видеонаблюдение, охрана и энергоэффективное светодиодное освещение.

Стоимость зарядки — от 54 пенсов за кВт·ч в непиковое время до 85 пенсов в часы пик.

Переход на электромобили ускоряется

На открытии Superhub побывала министр транспорта Хайди Александер, отметившая темпы роста зарядной сети:

"Мы устанавливаем по одной новой зарядной станции каждые 29 минут", — заявила министр транспорта Хайди Александер.

По данным Zapmap, к концу февраля 2025 года в Великобритании насчитывалось более 75 000 зарядных станций, и их количество продолжает расти.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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