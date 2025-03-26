Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядись как следует: в Британии открылся суперцентр на солнечных батареях
Ваша собака не просто слышит: вот как она действительно понимает слова
Ваш мозг говорит глазами: неожиданный тест раскрывает деменцию задолго до симптомов
Газы атакуют: как избежать воздушного метеоризма в полёте и спасти свой желудок
Попробуйте ледяные ванны для лица и вы не узнаете себя в зеркале
Не потеряйте мышечную массу: 4 белковых источника, о которых вы не знали
Аренда комнат взлетела: где в России уже не найти дешёвое жильё
Новые рабочие места и доступные цены: вот что ожидает жителей Якутии с открытием магазинов Магнит
Рассеянный склероз играет в долгую: одна добавка может испортить ему игру

Изобретение, которое превращает обычный велосипед в электробайк за 3 минуты

2:32
Авто

Пот на спине, усталость в ногах и холмы, которые превращаются в проклятье? Похоже, этим страданиям пришёл конец. Испанская компания LVBU представила комплект, который за три минуты превращает обычный велосипед в электровелосипед — и при этом не требует ни инструментов, ни знаний в механике.

Электровелосипед
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электровелосипед

Электровелосипед без электровелосипеда

Принцип работы максимально простой: меняется только переднее колесо. Внутри него уже встроены аккумулятор, двигатель и контроллер. Всё - в одном модуле. Модель KX выглядит как обычное колесо и не выдаёт в себе "умную начинку".

"Это изобретение произведёт революцию в способе езды на велосипеде", — уверяют разработчики.

Вес комплекта — от 7,5 до 8,6 кг, в зависимости от ёмкости батареи (6 или 9 Ач). Максимальный запас хода — до 90 км, что в городе более чем достаточно.

Тихо, быстро, без проводов

Всё, что нужно — снять старое колесо и поставить новое. Устройство совместимо с велосипедами любого типа: от городских до горных, размер — от 16 до 29 дюймов. Максимальная скорость — 25 км/ч (в рамках европейских ограничений). Система начинает помогать уже с 5 км/ч.

Бонус: при выключенной системе вы всё ещё можете ехать, и она не создаёт сопротивления. Также в колесе встроены индукционные тормоза с моментальным откликом — всего 10 миллисекунд.

Умный внутри

Система управляется через приложение Wepower (iOS и Android): можно менять режимы, следить за уровнем заряда, включать GPS и даже активировать защиту от угона.

Процессор ARM Cortex-M3 с гироскопами сам рассчитывает, сколько усилий вы прикладываете, и подаёт ровно столько мощности, сколько нужно. Зарядки хватает на 50-90 км, а полный цикл занимает до 4,5 часов.

Цена вопроса — приятная

Стоимость — от 410 до 460 евро, что в три раза дешевле покупки нового электровелосипеда. И главное: устанавливается всё это за три минуты. Да, ровно столько времени уходит на превращение обычного велосипеда в электронного помощника.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
ТОП-5 самых неудачных автобусов СССР  
Авто
ТОП-5 самых неудачных автобусов СССР   Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Ваш мозг говорит глазами: неожиданный тест раскрывает деменцию задолго до симптомов
Газы атакуют: как избежать воздушного метеоризма в полёте и спасти свой желудок
Попробуйте ледяные ванны для лица и вы не узнаете себя в зеркале
Не потеряйте мышечную массу: 4 белковых источника, о которых вы не знали
Аренда комнат взлетела: где в России уже не найти дешёвое жильё
Новые рабочие места и доступные цены: вот что ожидает жителей Якутии с открытием магазинов Магнит
Рассеянный склероз играет в долгую: одна добавка может испортить ему игру
Актриса Кристина Асмус рассталась с возлюбленным
Тайны Эфеса: пять причин, почему вы обязаны увидеть его своими глазами!
Что посадить в саду в последние дни марта?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.