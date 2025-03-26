Изобретение, которое превращает обычный велосипед в электробайк за 3 минуты

Пот на спине, усталость в ногах и холмы, которые превращаются в проклятье? Похоже, этим страданиям пришёл конец. Испанская компания LVBU представила комплект, который за три минуты превращает обычный велосипед в электровелосипед — и при этом не требует ни инструментов, ни знаний в механике.
Принцип работы максимально простой: меняется только переднее колесо. Внутри него уже встроены аккумулятор, двигатель и контроллер. Всё - в одном модуле. Модель KX выглядит как обычное колесо и не выдаёт в себе "умную начинку".
"Это изобретение произведёт революцию в способе езды на велосипеде", — уверяют разработчики.
Вес комплекта — от 7,5 до 8,6 кг, в зависимости от ёмкости батареи (6 или 9 Ач). Максимальный запас хода — до 90 км, что в городе более чем достаточно.
Всё, что нужно — снять старое колесо и поставить новое. Устройство совместимо с велосипедами любого типа: от городских до горных, размер — от 16 до 29 дюймов. Максимальная скорость — 25 км/ч (в рамках европейских ограничений). Система начинает помогать уже с 5 км/ч.
Бонус: при выключенной системе вы всё ещё можете ехать, и она не создаёт сопротивления. Также в колесе встроены индукционные тормоза с моментальным откликом — всего 10 миллисекунд.
Система управляется через приложение Wepower (iOS и Android): можно менять режимы, следить за уровнем заряда, включать GPS и даже активировать защиту от угона.
Процессор ARM Cortex-M3 с гироскопами сам рассчитывает, сколько усилий вы прикладываете, и подаёт ровно столько мощности, сколько нужно. Зарядки хватает на 50-90 км, а полный цикл занимает до 4,5 часов.
Стоимость — от 410 до 460 евро, что в три раза дешевле покупки нового электровелосипеда. И главное: устанавливается всё это за три минуты. Да, ровно столько времени уходит на превращение обычного велосипеда в электронного помощника.
Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.
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