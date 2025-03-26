Такси без водителя, чай без молока: в Лондон пришли перемены на автопилоте

То, что ещё недавно казалось сценарием фантастического фильма, становится реальностью. В Остине, штат Техас, Uber уже запустил беспилотные такси. Следующий шаг — Лондон.
"Великобритания находится в верхней части нашего списка", — отметил руководитель направления автономной мобильности и доставки Ноа Зич.
Сроки тоже звучат вполне определённо.
"Потенциально да", — добавил он, отвечая на вопрос, может ли это произойти в течение двух лет.
Если улицы Остина — это широкие прямые дороги, то Лондон — сплошной городской квест. Велосипедисты на красный, внезапные пешеходы, бесконечные дорожные работы — и всё это одновременно.
Водитель лондонского кэба Дейл Форвуд с трудом представляет, как там справятся беспилотники.
"Когда идёт дождь или туман, их датчики начинают сбоить", — сказала она.
И это далеко не единственная проблема, по её мнению.
"При появлении машины скорой помощи они просто останавливаются", — добавила Дейл Форвуд.
Она уверена: в сложных ситуациях на дороге нужен живой человек, а не алгоритм.
Британский стартап Wayve разрабатывает встроенный искусственный интеллект, способный не просто выполнять запрограммированные команды, а адаптироваться к реальности.
"Наша технология изучает дорожную ситуацию и правила, чтобы управлять автомобилем как человек", — объяснила вице-президент по коммерческим вопросам Кейти Фишер.
По её словам, система должна не повторять, а понимать происходящее.
"Она не устаёт, не отвлекается и всегда сосредоточена на дороге", — добавила Кейти Фишер.
Министерство транспорта Великобритании также следит за разработками, но не торопится. Главный приоритет — надёжность.
"Мы тесно сотрудничаем с другими странами, чтобы обеспечить безопасность таких технологий", — заявил представитель ведомства.
Пока беспилотные такси остаются экспериментом. Но темпы развития технологий намекают: по улицам Лондона они могут проехать гораздо раньше, чем кажется.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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