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Такси без водителя, чай без молока: в Лондон пришли перемены на автопилоте

2:19
Авто

То, что ещё недавно казалось сценарием фантастического фильма, становится реальностью. В Остине, штат Техас, Uber уже запустил беспилотные такси. Следующий шаг — Лондон.

Такси в Нью-Йорке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Такси в Нью-Йорке

"Великобритания находится в верхней части нашего списка", — отметил руководитель направления автономной мобильности и доставки Ноа Зич.

Сроки тоже звучат вполне определённо.

"Потенциально да", — добавил он, отвечая на вопрос, может ли это произойти в течение двух лет.

Лондон: город, где не до автоматизма

Если улицы Остина — это широкие прямые дороги, то Лондон — сплошной городской квест. Велосипедисты на красный, внезапные пешеходы, бесконечные дорожные работы — и всё это одновременно.

Водитель лондонского кэба Дейл Форвуд с трудом представляет, как там справятся беспилотники.

"Когда идёт дождь или туман, их датчики начинают сбоить", — сказала она.

И это далеко не единственная проблема, по её мнению.

"При появлении машины скорой помощи они просто останавливаются", — добавила Дейл Форвуд.

Она уверена: в сложных ситуациях на дороге нужен живой человек, а не алгоритм.

Умная машина, которая учится

Британский стартап Wayve разрабатывает встроенный искусственный интеллект, способный не просто выполнять запрограммированные команды, а адаптироваться к реальности.

"Наша технология изучает дорожную ситуацию и правила, чтобы управлять автомобилем как человек", — объяснила вице-президент по коммерческим вопросам Кейти Фишер.

По её словам, система должна не повторять, а понимать происходящее.

"Она не устаёт, не отвлекается и всегда сосредоточена на дороге", — добавила Кейти Фишер.

Безопасность — прежде всего

Министерство транспорта Великобритании также следит за разработками, но не торопится. Главный приоритет — надёжность.

"Мы тесно сотрудничаем с другими странами, чтобы обеспечить безопасность таких технологий", — заявил представитель ведомства.

Пока беспилотные такси остаются экспериментом. Но темпы развития технологий намекают: по улицам Лондона они могут проехать гораздо раньше, чем кажется.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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