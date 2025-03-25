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ТОП-5 советских грузовиков с наилучшей обзорностью  

1:47
Авто

Хорошая обзорность для грузового автомобиля — это не только комфорт водителя, но и его безопасность, особенно при движении в сложных условиях.

KamAZ-5320 i TAM 260T26
Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KamAZ-5320 i TAM 260T26

В СССР инженеры старались учитывать этот фактор, и вот пять грузовиков, которые отличались лучшей обзорностью.

1. ЗИЛ-130

Легендарный грузовик с высокой кабиной и большой площадью остекления. Водитель имел отличный обзор за счёт большого лобового стекла и боковых окон, а узкие передние стойки минимизировали "слепые зоны".

2. МАЗ-500

Первый советский грузовик с безкапотной кабиной. Панорамное лобовое стекло и высокая посадка водителя обеспечивали великолепную видимость вперёд и по бокам.

3. КамАЗ-5320

Один из самых популярных советских грузовиков. Кабина с высоким расположением и большой площадью стёкол давала хороший обзор дороги, а большие боковые зеркала помогали контролировать ситуацию вокруг.

4. ГАЗ-53

Классический советский среднетоннажный грузовик, широко использовавшийся в сельском хозяйстве. Благодаря высокому положению сиденья и крупным стёклам водитель мог хорошо видеть дорогу и обстановку вокруг.

5. КрАЗ-255Б

Этот тяжёлый грузовик был создан для работы в сложных условиях. Высокая кабина и панорамное лобовое стекло позволяли уверенно управлять машиной даже в труднопроходимых местах.

Эти грузовики обеспечивали водителям максимальную обзорность по меркам своего времени, что делало их удобными и безопасными в эксплуатации.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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