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ТОП-5 мотоциклов СССР, которые участвовали в спорте  

Авто

В СССР мотоспорт был развит на высоком уровне, и советские мотоциклы успешно выступали в различных дисциплинах — от мотокросса до шоссейно-кольцевых гонок.

SMB motorcycle 02
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
SMB motorcycle 02

Вот ТОП-5 самых ярких спортивных мотоциклов советского производства:

1. ИЖ-350С

Этот мотоцикл использовался в кольцевых гонках и шоссейно-кольцевом спорте. Оснащался двухтактным одноцилиндровым двигателем, развивавшим около 15 л. с. В своё время был одним из самых быстрых в СССР.

2. К-125С

Спортивная версия популярного К-125 использовалась в кроссе и шоссейно-кольцевых гонках. Благодаря малому весу и простоте конструкции, он был популярен среди гонщиков в 50-х годах.

3. М-72К (кроссовая модификация)

Этот тяжёлый мотоцикл с боковым прицепом участвовал в мотокроссовых соревнованиях. Его главные преимущества — высокая проходимость и мощный 746-кубовый двигатель.

4. Восход-250С

Специально разработанный для кроссовых соревнований, этот мотоцикл отличался высокой динамикой и улучшенной подвеской. Он неоднократно побеждал в чемпионатах СССР.

5. Ковровец К-175С

Этот мотоцикл предназначался для шоссейных гонок и соревнований по мотокроссу. Его модернизированная версия имела форсированный двигатель, который позволял развивать более высокую скорость.

Эти мотоциклы сыграли важную роль в истории советского мотоспорта и заложили основу для развития мотоциклетных гонок в СССР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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