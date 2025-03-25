ТОП-5 самых неудачных автобусов СССР

2:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на выдающиеся успехи советского автопрома, некоторые автобусы оказались не самыми удачными.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Soviet classic bus LAZ-695 (3)

Они страдали от конструктивных просчетов, ненадежности, неудобства в эксплуатации или попросту не смогли выдержать конкуренцию. Представляем ТОП-5 самых неудачных автобусов СССР.

1. ЗИС-154 — слишком сложный для своего времени

Первый советский автобус с дизель-электрической трансмиссией выглядел футуристично, но оказался слишком сложным и дорогим. Двигатель был капризным, электросистема ненадежной, а обслуживание требовало высокой квалификации.

В результате ЗИС-154 быстро сняли с производства.

2. ЛАЗ-697 "Турист" — неудобный для пассажиров

Этот междугородный автобус задумывался как удобный транспорт для длительных поездок, но его конструкция была далека от совершенства. Недостаточная вентиляция, слабая шумоизоляция и неудачная планировка салона сделали его не самым комфортным для пассажиров.

3. ПАЗ-3201 — эксперимент, который не удался

Полный привод и высокая проходимость сделали его интересным решением для сельской местности, но двигатель был слабым, а подвеска ненадёжной. В итоге он так и не смог заменить более простые и надёжные аналоги.

4. КАвЗ-3100 — слишком амбициозный проект

Этот автобус задумывался как современный вариант для небольших перевозок, но его конструкция оказалась сложной в ремонте, а надёжность оставляла желать лучшего. Производство быстро свернули.

5. ЛиАЗ-5256 первых серий — недоработанный предшественник легенды

Хотя поздние версии ЛиАЗ-5256 стали успешными, первые поколения страдали от проблем с двигателем, слабых узлов и низкого качества сборки. Водители жаловались на неудобную кабину, а пассажиры — на жесткую подвеску.

Неудачные модели тоже сыграли свою роль в истории советского автопрома. Они показали, какие ошибки не стоит повторять, и помогли создать более удачные машины.