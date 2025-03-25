Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не разрешает Лондон. США пытаются убедить Киев принять условия
Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко
Раболепие россиян и концерты в Германии: Юрия Шевчука требуют признать иноагентом
Вы ахнете: всего 2 порции этого продукта в неделю, и риск опасного рака резко снижается
Забудьте про пыльные жалюзи! Эти стильные решения сэкономят ваше время и украсят дом
Фиалка, которая завоевала мир: тайный аромат, меняющий всё
ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо
Прилипчивый кот: мило или тревожно? Разбираемся в причинах
Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам

ТОП-5 самых неудачных автобусов СССР  

2:23
Авто

Несмотря на выдающиеся успехи советского автопрома, некоторые автобусы оказались не самыми удачными.

Soviet classic bus LAZ-695 (3)
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Soviet classic bus LAZ-695 (3)

Они страдали от конструктивных просчетов, ненадежности, неудобства в эксплуатации или попросту не смогли выдержать конкуренцию. Представляем ТОП-5 самых неудачных автобусов СССР.

1. ЗИС-154 — слишком сложный для своего времени

Первый советский автобус с дизель-электрической трансмиссией выглядел футуристично, но оказался слишком сложным и дорогим. Двигатель был капризным, электросистема ненадежной, а обслуживание требовало высокой квалификации.

В результате ЗИС-154 быстро сняли с производства.

2. ЛАЗ-697 "Турист" — неудобный для пассажиров

Этот междугородный автобус задумывался как удобный транспорт для длительных поездок, но его конструкция была далека от совершенства. Недостаточная вентиляция, слабая шумоизоляция и неудачная планировка салона сделали его не самым комфортным для пассажиров.

3. ПАЗ-3201 — эксперимент, который не удался

Полный привод и высокая проходимость сделали его интересным решением для сельской местности, но двигатель был слабым, а подвеска ненадёжной. В итоге он так и не смог заменить более простые и надёжные аналоги.

4. КАвЗ-3100 — слишком амбициозный проект

Этот автобус задумывался как современный вариант для небольших перевозок, но его конструкция оказалась сложной в ремонте, а надёжность оставляла желать лучшего. Производство быстро свернули.

5. ЛиАЗ-5256 первых серий — недоработанный предшественник легенды

Хотя поздние версии ЛиАЗ-5256 стали успешными, первые поколения страдали от проблем с двигателем, слабых узлов и низкого качества сборки. Водители жаловались на неудобную кабину, а пассажиры — на жесткую подвеску.

Неудачные модели тоже сыграли свою роль в истории советского автопрома. Они показали, какие ошибки не стоит повторять, и помогли создать более удачные машины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Последние материалы
Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко
Раболепие россиян и концерты в Германии: Юрия Шевчука требуют признать иноагентом
Вы ахнете: всего 2 порции этого продукта в неделю, и риск опасного рака резко снижается
Забудьте про пыльные жалюзи! Эти стильные решения сэкономят ваше время и украсят дом
Фиалка, которая завоевала мир: тайный аромат, меняющий всё
ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо
Прилипчивый кот: мило или тревожно? Разбираемся в причинах
Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам
Человек с черепом больше нашего: найден древний родственник
Друзья Ларисы Голубкиной рассказали о последних словах актрисы: так хочу жить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.