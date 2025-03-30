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Секрет автосалонов раскрыт — на чём они сейчас теряют и как этим воспользоваться

1:49
Авто

На складах автосалонов ещё остаются новые автомобили 2023 года, и это редкий момент, когда покупатель может диктовать условия. По словам главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, именно сейчас — идеальное время для покупки авто, если вы хотите сэкономить.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Скидки не из щедрости — а из нужды

Как объяснил Подщеколдин в беседе с Ura. ru, текущие акции и спецпредложения — не проявление заботы о покупателях, а вынужденная стратегия дилеров, которые пытаются минимизировать потери. Автосалоны не зарабатывают — они стараются хотя бы не уйти в минус.

Каждый месяц ожидания съедает прибыль

Проблема в том, что непроданный автомобиль каждый месяц приносит дилеру убыток — около 2,5% от его стоимости. При этом маржа автосалона — всего 5-6%. Это означает, что уже через два месяца машина превращается из источника прибыли в чистый убыток.

Покупатель выигрывает — пока есть из чего выбрать

Для тех, кто подумывает о покупке машины, сейчас — самое выгодное время. Пока на площадках ещё есть остатки прошлогодних автомобилей, их можно взять по сниженной цене. Но как только стоки иссякнут, ситуация резко изменится.

Что будет дальше — цены снова поползут вверх

По прогнозам Подщеколдина, после распродажи запасов 2023 года цены на новые автомобили вырастут. Причина проста: новые поставки будут дороже, поскольку закупочная стоимость в 2025 году увеличилась. А значит, сегодняшний момент — шанс, который скоро исчезнет.

Уточнения

Маржа́ — разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль). Может быть выражена как в абсолютных величинах (например, рублях), так и в процентах.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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