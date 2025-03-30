Секрет автосалонов раскрыт — на чём они сейчас теряют и как этим воспользоваться

На складах автосалонов ещё остаются новые автомобили 2023 года, и это редкий момент, когда покупатель может диктовать условия. По словам главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, именно сейчас — идеальное время для покупки авто, если вы хотите сэкономить.
Как объяснил Подщеколдин в беседе с Ura. ru, текущие акции и спецпредложения — не проявление заботы о покупателях, а вынужденная стратегия дилеров, которые пытаются минимизировать потери. Автосалоны не зарабатывают — они стараются хотя бы не уйти в минус.
Проблема в том, что непроданный автомобиль каждый месяц приносит дилеру убыток — около 2,5% от его стоимости. При этом маржа автосалона — всего 5-6%. Это означает, что уже через два месяца машина превращается из источника прибыли в чистый убыток.
Для тех, кто подумывает о покупке машины, сейчас — самое выгодное время. Пока на площадках ещё есть остатки прошлогодних автомобилей, их можно взять по сниженной цене. Но как только стоки иссякнут, ситуация резко изменится.
По прогнозам Подщеколдина, после распродажи запасов 2023 года цены на новые автомобили вырастут. Причина проста: новые поставки будут дороже, поскольку закупочная стоимость в 2025 году увеличилась. А значит, сегодняшний момент — шанс, который скоро исчезнет.
Маржа́ — разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль). Может быть выражена как в абсолютных величинах (например, рублях), так и в процентах.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.