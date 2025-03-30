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На что смотреть в салоне, чтобы потом легко продать машину

2:15
Авто

При покупке нового автомобиля редко кто задумывается, как он будет продаваться через несколько лет. Но если вы планируете ездить на машине всего 2-3 года, уже сейчас стоит продумать, какие опции помогут сохранить её ликвидность. Перекупщик рассказал, какие функции действительно работают на перепродажу, а какие — просто маркетинговый балласт.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Полезные "допы", которые увеличивают цену

Покупатели на вторичке ценят практичность, а не дорогие "игрушки" вроде проекционного дисплея или атмосферной подсветки салона. Совсем другое дело — кондиционер: его наличие может стать решающим фактором при выборе. Также в плюсе окажутся машины с парктрониками, особенно от проверенных брендов.

Задняя камера — помощник на вес золота

В условиях плотной городской застройки камера заднего вида уже не роскошь, а необходимость. Если она есть, шансы продать машину быстрее и дороже вырастают.

Зимние опции — must have для России

Для российских условий пакет зимнего комфорта — почти обязательный минимум. Обогрев сидений, руля и лобового стекла ценятся особенно в регионах с суровыми зимами. Их наличие заметно повышает интерес к авто на вторичке.

USB-разъёмы — не мелочь, а удобство

Даже такой простой элемент, как USB-порт, играет роль. Возможность подключить смартфон и слушать музыку через мультимедиа — это удобно в повседневной жизни и дальних поездках. И да, на такие детали обращают внимание при покупке.

Светодиодные фары — красиво, экономично, долговечно

LED-оптика обеспечивает хорошую видимость, экономит энергию и практически не требует замены. Это один из тех "допов", которые одинаково нравятся и водителям, и будущим покупателям.

Машина с нужными опциями продаётся быстрее и дороже

Если ваша машина оснащена кондиционером, парктрониками, камерой заднего вида, зимними опциями, LED-фарами и USB-портами — вы без труда найдёте покупателя и сможете выставить цену выше средней.

Уточнения

Ликви́дность — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Бывают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его полной стоимости, тем более ликвидным он является. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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