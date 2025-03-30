С апреля права обнуляются — кого заставят сдавать экзамены с нуля

С апреля 2025 года в России начали действовать обновлённые правила, касающиеся использования иностранных водительских удостоверений. МВД уточнило: теперь все иностранцы, оформившие вид на жительство или получившие гражданство РФ до этой даты, а также россияне, вернувшиеся с иностранными правами, обязаны обменять их на российские.
С 1 апреля управление транспортным средством с иностранными правами приравнивается к езде без водительского удостоверения. Это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Есть только одно исключение — это касается граждан Республики Беларусь и россиян с белорусскими правами. Для них ограничений нет.
Для тех, кто получил ВНЖ или гражданство РФ уже после 1 апреля, действует переходный период: использовать национальные права можно ещё год с момента смены статуса. Это же правило распространяется и на россиян, пересекших границу после этой даты — срок отсчитывается от дня въезда.
До недавнего времени процедура обмена была упрощённой, без экзаменов. Теперь всё иначе. Чтобы легализовать иностранные права, придётся пройти испытания. Для категорий М, А и В — достаточно сдать теорию. Но для профессиональных категорий С и D потребуется пройти обучение в автошколе, затем сдать теоретический экзамен и вождение по городскому маршруту.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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