ТОП-5 советских машин, которые хуже всего переносили жару

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Советские автомобили разрабатывались с учётом сурового климата, но далеко не все модели хорошо переносили жару.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ВАЗ-2101

Некоторые перегревались, у других страдали материалы салона, а у третьих были проблемы с топливной системой. Рассмотрим пять машин СССР, которые в жаркую погоду доставляли водителям немало хлопот.

1. ГАЗ-24 "Волга"

Хотя "Волга" считалась престижным автомобилем, её двигатель ЗМЗ-24 нередко перегревался в жаркую погоду, особенно при движении в пробках. Радиатор и система охлаждения не всегда справлялись с нагрузкой, что приводило к закипанию антифриза.

2. ВАЗ-2101 ("Копейка")

Первый советский переднеприводный седан не был рассчитан на экстремальную жару. При высоких температурах перегревался мотор, мог закипеть бензонасос, а пластик и кожзаменитель в салоне быстро теряли внешний вид и начинали трескаться.

3. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Воздушное охлаждение двигателя, которое было плюсом зимой, становилось проблемой летом. В жару мотор "Запорожца" перегревался, особенно если машина двигалась медленно.

Многие владельцы устанавливали дополнительные воздухозаборники или просто открывали капот.

4. Москвич-2140

Этот автомобиль страдал от перегрева, поскольку система охлаждения не всегда справлялась со своей задачей. Кроме того, в жаркую погоду у "Москвича" могла засоряться топливная система, что приводило к проблемам с подачей топлива.

5. ГАЗ-53 (грузовик, но достойный упоминания)

Хотя это грузовик, он заслуживает места в списке. В жару мотор ГАЗ-53, особенно при полной загрузке, мог перегреваться, а водителям приходилось постоянно следить за температурой и заливать воду в радиатор.

Советские инженеры учитывали морозы, но не всегда предусматривали надежную работу автомобилей в жарком климате. Именно поэтому в южных регионах СССР владельцы часто дорабатывали машины самостоятельно, улучшая систему охлаждения и вентиляцию салона.

Важно отметить, что проблемы с перегревом двигателя были распространены среди многих советских автомобилей, особенно в жаркую погоду.