ТОП-5 грузовиков СССР, которые ходили по 30 лет без капремонта

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Советские грузовики создавались для работы в самых сложных условиях — от бездорожья до сурового климата.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ MAZ-500 (Belagro-2019) 03

Некоторые из них обладали выдающейся надёжностью и могли эксплуатироваться десятилетиями без капитального ремонта. Представляем пять таких легендарных машин.

1. ЗИЛ-130

Один из самых массовых советских грузовиков, производился с 1962 по 1994 год. Двигатель V8 на 150 л. с. при своевременном обслуживании мог пройти 500-600 тысяч километров без капремонта.

Простота конструкции и ремонтопригодность сделали его незаменимым в сельском хозяйстве и на стройках.

2. ГАЗ-53

Легендарный среднетоннажный грузовик, который использовали повсюду — от колхозов до армии. Двигатель ЗМЗ-53 при грамотном уходе служил по 500 тысяч км без серьезных поломок.

Встречались экземпляры, проработавшие 30-40 лет в одном хозяйстве.

3. КрАЗ-255Б

Мощный и надёжный вездеходный грузовик с дизельным мотором ЯМЗ-238 (240 л. с.). Он без проблем преодолевал грязь и снег, а двигатель мог пройти до 1 млн км без капремонта.

До сих пор встречается в армии и на стройках.

4. Урал-375

Полный привод, мощный бензиновый двигатель и высокая проходимость сделали его незаменимым на бездорожье. Использовался в армии и в нефтегазовой отрасли.

Надёжная конструкция позволяла работать десятилетиями без капитального вмешательства.

5. МАЗ-500

Один из первых советских грузовиков с кабиной над двигателем. Дизельный мотор ЯМЗ-236 мог служить по 700-800 тысяч км без капитального ремонта.

Многие машины работали в автоколоннах 30 и более лет.

Эти грузовики стали символами надёжности и до сих пор встречаются на дорогах. Многие из них всё ещё работают в сельской местности и на стройках, несмотря на десятилетия эксплуатации.