Будущее автопрома в России: от утилизационного сбора до китайских автомобилей — что стоит знать

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Даже если иностранные автопроизводители решат вернуться в Россию, рассчитывать на снижение цен не стоит. Импортные автомобили теперь обходятся заметно дороже, чем два-три года назад.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey emcomeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная трасса

По мнению коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, которым он поделился с "Известиями", на итоговую стоимость влияют инфляция, логистика и особенно — утилизационный сбор, который продолжит ежегодно расти вплоть до 2030 года.

При этом компании, которые наладили производство внутри страны, от уплаты этого сбора освобождены. Но восстановление производства требует времени и серьёзных вложений. Процесс выкупа или возвращения бывших мощностей — сложный и небыстрый.

Пока всё это происходит, именно китайские бренды остаются главным источником автомобилей для России. Конкуренция между ними высокая, а значит — условия покупки часто более выгодны. К тому же, с 2022 года российские водители уже накопили опыт эксплуатации китайских авто, особенно в зимних условиях — и он оказался в целом положительным.

Компании также адаптируются под экономическую ситуацию: из-за высокой ключевой ставки всё чаще появляются субсидированные автокредиты, чтобы сохранить интерес покупателей.

И хотя слухи о возвращении старых брендов регулярно всплывают, реальных оснований для этого пока нет. Санкции по-прежнему сдерживают автобизнес, и до их снятия серьёзных изменений ждать не приходится. А значит, рынок ещё как минимум пару лет останется под знаком "Сделано в Китае".

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.

